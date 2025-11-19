Los (supuestos) orígenes peregrinos del Juego de la Oca

Los estudiosos generalmente coinciden en que el Juego de la Oca pertenece al Renacimiento tardío. Sin embargo, otra lectura, aunque no probada, ofrece un marco interpretativo convincente

A primera vista, El juego de la oca parece un pasatiempo simple: los jugadores tiran los dados, mueven las piezas a lo largo de 63 casillas numeradas y esperan caer en las marcadas con gansos, que traen buena fortuna y un progreso más rápido. Sin embargo, algunos historiadores y folcloristas sugieren que debajo de este formato familiar yace un reflejo codificado del mundo medieval, específicamente, de la peregrinación y las redes que la sustentaban.

De la Italia del Renacimiento a los caminos más antiguos

La investigación académica, incluyendo Early History and Meaning of the Game of the Goose de Adrian Seville (Cambridge University Press, 2019), sitúa las primeras versiones impresas del juego en la Italia del Renacimiento, extendiéndose por Europa a finales del siglo XVI. Una copia enviada por Francesco I de' Medici a Felipe II de España se encuentra entre sus primeras formas documentadas.

Sin embargo, como señalan Seville y otros, la resonancia simbólica del diseño (cuadrados numerados, puentes, pozos, muerte y regreso) parece más antigua que su historia de impresión . Esta sugerencia ha alimentado teorías que conectan el juego con el Camino de Santiago y, por extensión, con los Caballeros Templarios.

La teoría del Camino

Según esta interpretación, los 63 cuadrados reflejan el viaje de un peregrino a Santiago: el progreso, los contratiempos y la llegada final. Los cuadrados del "ganso" marcan puntos de descanso seguros (lugares hospitalarios o santuarios), mientras que los cuadrados peligrosos (como el puente, la posada, el pozo, la prisión y la muerte) corresponden a las pruebas físicas y morales a las que se enfrentaban los peregrinos

El puente, por ejemplo, no era solo un símbolo, sino una necesidad literal a lo largo del Camino: la ruta cruza innumerables ríos, muchos de ellos construidos por templarios o monjes . Las posadas y los hospitales, asimismo, eran la columna vertebral de la red de peregrinación. Su recurrencia en el tablero de juego bien puede reflejar estos hitos esenciales.

Los gansos de los templarios

Los gansos en sí mismos han tenido durante mucho tiempo un gran significado simbólico. Tanto las fuentes medievales como los comentaristas modernos señalan que los gansos servían como guardianes en las granjas , y sus agresivos siseos y graznidos alertaban de la presencia de intrusos, a menudo con mayor eficacia que los perros.

Ese papel práctico se prestó fácilmente a la metáfora: el ganso como compañero vigilante, protector de lugares sagrados o seguros. Algunas teorías sostienen que los templarios adoptaron el ganso como un discreto emblema de guía y alerta. Topónimos a lo largo del Camino, como Villafranca de Montes de Oca o el Puerto de Oca , se han citado como evidencia de esta geografía simbólica, aunque tales afirmaciones siguen siendo especulativas .

Entre la especulación y la erudición

Los estudiosos generalmente coinciden en que el Juego del Ganso, tal como lo conocemos, pertenece al Renacimiento tardío. Sin embargo, la lectura del Camino, aunque no está probada, ofrece un marco interpretativo convincente. La secuencia de obstáculos y zonas seguras se asemeja al ritmo de la peregrinación misma: riesgo seguido de refugio, pérdida seguida de gracia. Incluso si ningún templario codificó el juego, sus símbolos reflejan el mundo por el que alguna vez discurrieron sus caminos