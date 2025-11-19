Donde el sol desaparece durante dos meses: un sacerdote en el fin del mundo [ENTREVISTA]

"Si enviáramos aquí a alguien que no quisiera estar, sería una experiencia muy difícil para esa persona", este sacerdote cuenta su experiencia

Estás solo, lejos, oscuro, frío, poca gente… ¿Por qué elegiste Noruega? Sus amigos le preguntan, y él responde: "Hace 20 años llegué a Noruega como diácono, y con el padre Wojciech, el párroco de entonces, viajamos 200 kilómetros para asistir a Misa, a la que solo asistieron cuatro personas". Y yo pregunté: "¿Pero es así?". Exactamente, y… me cautivó.

El padre Rafał Ochojski MSF, misionero de la Sagrada Familia, lleva seis años de servicio en Noruega. Actualmente es párroco de la parroquia de San Miguel Arcángel en Hammerfest, la parroquia católica más septentrional del mundo. Anteriormente, destacó, fue un fervoroso pastor de jóvenes y, antes de eso, un vicario igualmente feliz en la parroquia de la Asunción de la Santísima Virgen María en Złotów.

ks. Rafał Ochojski

Aleteia: ¿Cómo descubrir a Dios en Noruega?

P. Rafał Ochojski: La pastoral en el norte de Noruega no se basa en estadísticas, sino en personas. Aquí no contamos a los fieles en porcentajes, porque yo mismo los cuento (risas). Cada persona nueva se tiene en cuenta. Vivo profundamente la parábola evangélica de la oveja perdida. Además, Noruega es un país protestante, y aquí se da un fenómeno poco conocido: la conversión del protestantismo a la Iglesia católica. Tuve una experiencia así en mi parroquia el pasado junio. Es una experiencia muy conmovedora.

ks. Rafał Ochojski

¿Cómo buscar a Dios?

Suelo decir en mis sermones que Dios siempre está cerca de nosotros, sin importar cuán lejos estemos de Él. ¿Cómo podemos buscarlo? Probablemente no haya una respuesta sencilla. Sin importar cuán diferentes seamos, cuán diferentes sean nuestras experiencias de vida, cuán diferentes sean las situaciones en las que nos encontremos, Dios viene a nosotros.

Podemos buscarlo en los sacramentos, porque Él está presente allí. En todo tipo de situaciones, porque Él obra a través de ellas, y de diferentes maneras. Vale la pena buscar a Dios en la vida cotidiana.

ks. Rafał Ochojski

¿Cómo ayuda esta naturaleza de espectacular belleza en esto?

Creo que Dios no se apoyó en su teclado divino por casualidad, y esto tampoco le sucedió por casualidad (risas). ¡No es una coincidencia! Para mí, todo tiene una coherencia perfecta: lo espiritual, lo sacramental, lo humano y lo natural. Ahora que hace relativamente calor y no hay nieve, es estupendo. Un día era una mañana preciosa, sin nubes; hay una montaña detrás de la rectoría, el sol aún no se veía, pero ya empezaba a asomar. Estaba cansado después de un viaje de 800 kilómetros, pero fui a abrir la iglesia, cogí mi bicicleta, mi breviario y me puse en marcha. Y ese es el magnetismo espiritual de la naturaleza. Para mí, es una experiencia de la gracia de Dios. ¿Por qué? Sabía que era inútil; estaba cansado del viaje, y en cuestión de segundos pude subirme a la bicicleta y pedalear.

ks. Rafał Ochojski

¿Y en invierno?

El invierno y la noche polar son una confesión; es una época difícil. Recuerdo de mi infancia ventisqueros que me llegaban a la cintura, pero eso no es nada comparado con los inviernos de aquí. El clima de la noche polar es exigente, incluso físicamente; necesitas suplementos para mantenerte en pie. Nuestra parroquia tiene aparcamientos y garajes; los alquilamos, y cada mañana de invierno, paso dos horas paleando nieve del aparcamiento y el garaje, a veces incluso por la tarde, dependiendo de cuánta nieve caiga. El trabajo es duro; me digo a mí mismo que voy a entrenar; a veces he tenido que quitar 14 kilómetros de nieve yo solo. Esta limpieza de nieve es diferente a la que conocemos en Polonia; no se trata solo de palear la nieve; hay que cargarla y transportarla en carretilla porque estamos en el centro de la ciudad.

¿Qué otros desafíos presenta esta misión?

Celebrar la misa fuera de casa es un desafío, ya que muchas veces es imposible llegar. Hay una aplicación de tráfico que comprueba si las carreteras están abiertas, y a veces están cerradas, y tengo que declinar. En abril, iba a un bautizo. Había una tormenta de nieve, caía de todas direcciones. Conducía por las montañas, en un terreno abierto que la quitanieves aún no había despejado. Había medio metro de nieve recién caída en la carretera, y lo único que veía eran postes que sobresalían. Y ahora tienes que acordarte de conducir entre ellos. De noche, con nieve, postes clavados en el suelo, y en un viaje largo, no sabes si estás entrando o saliendo de la carretera. Es una experiencia agotadora.

¿Qué te sorprende de Noruega?

La diversidad de la Iglesia: En mi parroquia hay casi cincuenta nacionalidades, y al menos una docena asisten a la misa dominical. Aquí experimento la catolicidad de la Iglesia al conocer a personas de culturas tan diversas, con tantas experiencias y perspectivas, y durante la misa, nos sentimos profundamente unidos. Al mirar al altar, vemos lo mismo, sentimos lo mismo, compartimos imágenes similares y nuestro conocimiento catequético es parecido. Y en todas las iglesias católicas hoy en día, escuchamos lo mismo: las mismas oraciones, discursos y palabras; esto es muy enriquecedor.

ks. Rafał Ochojski

¿Qué hace única a la iglesia en Noruega?

Aquí solo hay unas pocas personas; nos conocemos todos por nuestro nombre, sé lo que le pasa a cada uno. Es una especie de ministerio pastoral de saludos. Tomo café, me siento junto a la ventana, y si pasa alguien conocido por la calle, llamo a la ventana y le saludo. A menudo, pasa el vicario de una parroquia protestante; su esposa es católica y suelen ir a misa los domingos. Estos gestos sencillos unen a las personas en su día a día.

ks. Rafał Ochojski

Padre, usted dice que está aprendiendo la oración del ser, como mencionó el padre Badeni...

Para mí, la palabra «oración» es sinónimo de presencia. Orar en silencio, contemplación y escucha. Sabemos por el Evangelio que cuando la gente se acercaba a Jesús, era para escucharlo, y la consecuencia era la sanación. A menudo acudimos con una serie de peticiones específicas. Los noruegos usan la palabra noruega «pray» para pedir algo. Dado que es la misma palabra, podría dar la impresión de que orar significa pedir algo. Y de niño, yo oraba de la misma manera. Hoy, elijo una oración de alabanza, presencia y adoración.

¿De qué está hablando Dios?

Siempre habla de lo importante, sin detenerse jamás en trivialidades. Habla de algo diferente cada día, y a cada persona de una manera distinta. Dice que eres importante para él, porque no moriría en la cruz por alguien insignificante. La universalidad del mensaje de Dios a la humanidad reside en su amor por nosotros, que revela de muchas maneras. En Polonia, durante los retiros, les decía a las personas que el día en que fueron concebidas fue el día en que Dios declaró que el mundo ya no podía existir sin ellas. La cita original dice que fue cuando «nacieron», pero creo que fue mucho antes.

¿Por qué estás agradecido?

Tengo dos fuentes de gratitud. Una es general: por mi vida, mi sacerdocio, mi vocación y las personas cercanas a mí. La otra es la cotidiana, por haber logrado algo. La gratitud engendra generosidad, como me recuerda uno de mis hermanos. Y cuanto más agradecido estoy, más me impregna la presencia de Dios. Ha habido muchas situaciones que, desde una perspectiva humana, sabía que no podía manejar solo. Para mí, la definición de la gracia de Dios es que cada vez que logro hacer algo que da buen fruto, aunque lo haga en contra de mis propias capacidades, deseos o predisposiciones, es prueba de la gracia de Dios obrando.

ks. Rafał Ochojski

Y suceden cosas extraordinarias…