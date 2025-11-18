Aleteia
Migrantes en EEUU y deseos de visitar Latinoamérica: las palabras del Papa en Castel Gandolfo

Pope Leo XIV during his weekly general audience in St. Peter's square at the Vatican on November 05, 2025.

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 18/11/25
En su rueda de prensa de cada martes en Castel Gandolfo, el Papa confirmó que desea visitar Latinoamérica. Mencionó planes para viajar a Argentina, Uruguay, Perú y el santuario de Guadalupe en México 

"Nadie dice que Estados Unidos deba tener fronteras abiertas", pero todo migrante debe ser tratado "humanamente", declaró León XIV a la prensa la noche del 18 de noviembre de 2025, al salir de su residencia en Castel Gandolfo, donde acababa de pasar un día de descanso. El Papa también habló sobre Ucrania, Nigeria y su deseo de visitar Latinoamérica el próximo año.

Tags:
inmigrantespapa leon xivviaje apostólico
