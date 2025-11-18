Migrantes en EEUU y deseos de visitar Latinoamérica: las palabras del Papa en Castel Gandolfo

"Nadie dice que Estados Unidos deba tener fronteras abiertas", pero todo migrante debe ser tratado "humanamente", declaró León XIV a la prensa la noche del 18 de noviembre de 2025, al salir de su residencia en Castel Gandolfo, donde acababa de pasar un día de descanso. El Papa también habló sobre Ucrania, Nigeria y su deseo de visitar Latinoamérica el próximo año.

En su rueda de prensa de cada martes en Castel Gandolfo, el Papa confirmó que desea visitar Latinoamérica. Mencionó planes para viajar a Argentina, Uruguay, Perú y el santuario de Guadalupe en México

"Agradezco enormemente lo que dijeron los obispos estadounidenses", aseguró León XIV, tras el mensaje del episcopado estadounidense, al término de su reciente asamblea plenaria, en la que expresaron su oposición a las expulsiones masivas de migrantes organizadas por la administración Trump.

"Invito especialmente a todos los católicos, pero también a las personas de buena voluntad, a escuchar atentamente lo que han dicho", insistió el Papa nacido en Chicago. "Creo que debemos encontrar maneras de tratar a las personas con humanidad, con la dignidad que les corresponde", incluyendo a "las personas que han entrado ilegalmente a Estados Unidos", explicó León XIV, instando a la gente a confiar en los tribunales y los procedimientos legales.

León XIV se expresó de manera matizada, afirmando que "cada país tiene derecho a determinar cómo y cuándo entran las personas". Pero lamentó ver que personas que llevan una "buena vida" y se han establecido en los Estados Unidos, "algunas de ellas durante 15 o 20 años", han sido tratadas "de una manera extremadamente irrespetuosa, por decir lo menos", con casos de violencia.

Violencia en Nigeria

Respecto a Nigeria, país que visitó personalmente varias veces como Prior General de los Agustinos, el Papa reconoció que "en algunas zonas existe, por supuesto, un peligro para los cristianos, pero también para todos. Han muerto cristianos y musulmanes", recordó el Papa, señalando que el terrorismo está esencialmente vinculado a cuestiones económicas como el "control de la tierra".

"Desafortunadamente, muchos cristianos han muerto, y creo que es muy importante buscar una manera, para el gobierno y para todos, de promover la libertad religiosa", insistió León XIV.

Al ser preguntado sobre la cesión de territorios ucranianos a Rusia, el Papa respondió que la decisión le correspondía a Ucrania, no a actores externos. "La Constitución de Ucrania es muy clara", reiteró León XIV, aludiendo a su prohibición de cualquier modificación de las fronteras.

“Desafortunadamente, la gente muere todos los días”, lamentó el pontífice, recordando que es necesario “insistir en la paz, comenzando con un alto al fuego y luego con el diálogo”.

Abuso: Respeten el ritmo de la justicia

Al ser preguntado sobre el caso del obispo de Cádiz, acusado de abusar de menores pero aún en ejercicio de su cargo, el Papa respondió que "para cada caso existe una serie de protocolos claramente establecidos". En este caso concreto, el obispo "insistió en su inocencia", señaló. No obstante, "se ha abierto una investigación, debe seguir su curso y, según los resultados, habrá consecuencias", afirmó León XIV.

El Papa expresó su esperanza de que las víctimas "puedan encontrar siempre un lugar seguro donde puedan hablar y presentar sus casos", pero también instó a la gente a "respetar los procesos que requieren tiempo, siguiendo los pasos indicados por la justicia de la Iglesia en este caso".

La probabilidad de un viaje a Latinoamérica

El Papa, según confirmó a un periodista hispanohablante que le preguntó sobre sus próximos viajes, "obviamente" desea visitar Latinoamérica. Mencionó planes para viajar a Argentina, Uruguay y, "por supuesto", Perú, además de su intención de visitar los santuarios de Guadalupe en México y Fátima en Portugal.

"Me encantaría viajar, el problema es coordinarlo con otros compromisos”, explicó León XIV. “Durante el año jubileo, avanzamos viviendo cada día, cada actividad, y el año que viene lo iremos organizando poco a poco”, aseguró, dando a entender que 2026 será un año repleto de viajes.

Respecto a sus ya tradicionales martes en Castel Gandolfo, el Papa explicó que incluían "un poco de tenis, un poco de natación" y descanso, pero que seguía trabajando para atender la correspondencia más urgente y hacer llamadas telefónicas.