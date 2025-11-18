Aleteia
COP30: León XIV invita a “preferir la acción y la esperanza a la desesperación”

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 18/11/25
"Como guardianes de la creación de Dios, estamos llamados a actuar con rapidez, con fe y profecía, para proteger el don que Él nos ha confiado", declaró el papa León XIV

"Como guardianes de la creación de Dios, estamos llamados a actuar con rapidez, con fe y profecía, para proteger el don que Él nos ha confiado", declaró el Papa León XIV en un mensaje de video difundido el 17 de noviembre de 2025 dirigido a los obispos y cardenales presentes en Belém, Brasil, para la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El pontífice exhorta a reactivar la dinámica iniciada por los Acuerdos de París en 2015, pero que no se ha materializado, en particular debido a la retirada de Estados Unidos.

Tags:
medio ambientepapa leon xivsanta sede
