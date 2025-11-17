¿Sabías que existe una santa Lucía de Narnia?

Mucho antes de que C. S. Lewis escribiera su emblemática serie infantil, una joven italiana llamada Lucía Brocadelli llevaba una vida de santidad como terciaria dominica en la pequeña ciudad de Narni, entonces llamada Narnia.
También conocida como santa Lucía de Narni, su nombre provoca una pequeña emoción de alegría a cualquiera que haya pasado tiempo más allá de las puertas del armario. Y según el secretario de Lewis, Walter Hooper, lo más probable es que el nombre compartido fuera intencionado.
Por supuesto, la heroína de Lewis, Lucy Pevensie, es un personaje de ficción. Pero en el mundo de Narnia, ella también se convierte en santa, ya que en el último libro se la ve llegar al "país de Aslan", es decir, al cielo.
Pero, vamos a profundizar, ¿qué virtudes compartían estas dos jóvenes?
1Ver con los ojos de la fe
Se sabía que Lucy de Narnia tenía visiones de Nuestro Señor. Del mismo modo, Lucy Pevensie podía ver a Aslan cuando nadie más podía. Ambas tenían un don especial de la vista, una capacidad para ver más de lo que los demás podían ver debido a su cercanía con Dios.
2 Perseverancia contra viento y marea
Tanto los personajes reales como los ficticios se enfrentaron a grandes retos para seguir el llamado de Dios. La verdadera santa Lucía tuvo que lidiar con un marido que no la apoyaba en absoluto. En los libros, los hermanos de Lucy Pevensie se negaron a escucharla en varias ocasiones cuando ella estaba segura de saber lo que Aslan quería que hicieran.
Al final, ambas defendieron sus creencias y se demostró que tenían razón.
3 Un amor profundo y confiado por Dios
Al igual que la verdadera Lucía de Narni, Pevensie tenía una confianza infantil en Dios que le permitía permanecer cerca de él y comprender lo que él quería que hiciera.
Si Lucy Pevensie hubiera sido una persona real, ¿de qué sería la santa patrona?
Quizás de los animales, como otra famosa santa italiana: recordamos su afecto por el ratón Reepicheep y por todos los animales parlantes de Narnia. O, quizás de la curación, gracias a su cordial curativo que salvó tantas vidas después de la batalla contra la Bruja Blanca.
Aunque la ficticia "Lucy de Narnia" no es una santa real, podemos rezar por la intercesión de la verdadera santa Lucía de Narnia, y eso es muy emocionante.