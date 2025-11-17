Red Wednesday: un grito global por la libertad religiosa

Se espera que más de medio millón de personas participen en la #RedWeek 2025 de ACN, en la que más de 600 iglesias se teñirán de rojo por la fe y la libertad.

Desde Viena hasta Bogotá, pasando por Sídney y París, iglesias y monumentos del mundo entero se bañarán en luz roja en este mes de noviembre como parte de la #RedWeek [Semana Roja] 2025. La Red Week es una campaña mundial organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) para -literalmente- arrojar luz sobre la difícil situación de los cristianos

perseguidos, concienciar sobre la persecución religiosa y defender la libertad religiosa.

La Semana Roja de este año tendrá lugar del 15 al 23 de noviembre y abarcará más de 100 eventos en todo el mundo, muchos de ellos programados para el 19 de noviembre, fecha del países participarán Australia, Austria, Alemania, Portugal, Holanda, Reino Unido, Francia, Italia, Irlanda, Suiza, Hungría, Canadá, México y Colombia.

Se espera que la iniciativa atraiga a más de 10.000 participantes directos para oraciones, actos públicos, reuniones escolares, conciertos y marchas, y que reunirá a más de 500.000 participantes a través de los medios de comunicación y las plataformas en línea.

Entre quienes darán testimonio en la Red Week 2025 habrá personas que han sufrido la persecución en su persona, incluidas dos víctimas de secuestros terrorista: La Hna. Gloria Narváez, religiosa colombiana que extremistas islamistas en Malí mantuvieron cautiva durante casi cinco años, que hablará en México sobre su terrible experiencia, y el padre Hans-Joachim Lohre, misionero alemán secuestrado también en Malí y posteriormente liberado, que dará testimonio en Suiza. En Alemania, siete grandes eventos contarán con la presencia de Mons. Wilfred Chikpa Anagbe, obispo de Nigeria, incluida una misa solemne en la catedral de Ratisbona, iluminada de rojo.

Portugal presentará el reciente Informe sobre la Libertad Religiosa de ACN en cinco ciudades, acompañado del testimonio del padre Hugo Alaniz, de Alepo. El santuario de Cristo Rey, que domina Lisboa, se iluminará durante tres noches simbolizando la solidaridad con los cristianos perseguidos.

Austria acogerá una marcha por la paz con cristianos ortodoxos y un acto parlamentario al que asistirán el ministro Plakolm y el arzobispo electo Grünwidl, con la participación de más de 200 parroquias y la posible iluminación de la Cancillería Federal.

Rojo: Iglesias del mundo entero se solidarizan con los perseguidos

Notre Dame de Paris illuminée en rouge pour la "Red Week" 2024. Alain Kléan

Una vez más, cientos de iglesias y monumentos se iluminarán de rojo, el color del martirio, para honrar a quienes sufren por su fe. Más de 635 iglesias se iluminarán en el mundo entero en ciudades como Viena, Roma, Zúrich, Lisboa, Londres, Bruselas, Berlín, París, Dublín, Toronto, Ciudad de México y Bogotá.

Por primera vez, el Parlamento Europeo aprobó que, en representación de los 27 Estados miembros, la sede de Bruselas se ilumine de rojo el 19 de noviembre. A principios del próximo año se llevará a cabo una conferencia para reflexionar sobre la persecución religiosa.

En Francia, la Red Week estará marcada por las ‘Noches de los Testigos’, que se celebrarán en varias ciudades ofreciendo momentos de oración y testimonio. Por primera vez, monumentos emblemáticos de París como el Obelisco de la Concordia, el Puente Nuevo y el Puente de las Artes se iluminarán de rojo, creando un impactante mensaje visual en el

corazón de la capital francesa.

En Alemania más de 190 iglesias han registrado su participación. Holanda contribuirá con otras 200 iglesias iluminadas, extendiendo así la visibilidad de la Semana Roja a todo el país. Portugal iluminará lugares emblemáticos de Lisboa, Braga, Oporto y Viana do Castelo.

Algunas de las catedrales más representativas del mundo también se iluminarán de rojo durante la Semana Roja 2025. Entre ellas se encuentran la catedral basílica de San Miguel y la catedral basílica de María Reina del Mundo en Canadá; la catedral del santuario de Las Lajas en Colombia; la catedral de Worms y Ratisbona en Alemania y un número notable de

catedrales en Australia y Nueva Zelanda, entre ellas, las de Perth, Hobart, Melbourne, Newcastle, Bendigo y Palmerston North.

La catedral de San Jorge, en Londres, será uno de los principales edificios iluminados de rojo para el #RedWednesday y será la sede del principal evento nacional de ACN Reino Unido: una misa el 19 de noviembre, celebrada por el obispo Nicholas Hudson. En la misa, Tobias Yayaha, un catequista de Sokoto, en el noroeste de Nigeria, recibirá el premio Courage to be Christian [Valor de ser cristiano] de ACN Reino Unido. Además, será el invitado de honor en un acto parlamentario en Westminster en la mañana de ese mismo día.

Otros países europeos, como Hungría, Croacia y la República Checa, marcarán el Red Wednesday iluminando edificios públicos, como embajadas y los ministerios de Relaciones Exteriores.

Persecución religiosa: Realidad global

Radio Horeb | ACN

Según las estimaciones del último Informe sobre la libertad religiosa en el mundo de ACN, 413 millones de cristianos viven en países donde se coarta gravemente la libertad religiosa; de ellos, aproximadamente 220 millones viven directamente expuestos a la persecución.

Esta persecución adopta muchas formas y varía según la región, pero las cifras totales ofrecen una visión ilustrativa de la magnitud del problema: Los cristianos están expuestos a la persecución o la discriminación en 32 países. En 68 países se han dañado o destruido propiedades cristianas con un claro sesgo religioso, siendo las iglesias el principal blanco en 62 de ellas. En 45 países, los cristianos no pueden expresar públicamente su fe con símbolos religiosos en lugares públicos. La discriminación en el acceso a cargos públicos, a educación y a la justicia afecta a los cristianos de 32 países. Se han constatado agresiones físicas o verbales por motivos religiosos en 73 países, y en 57, los cristianos son víctimas de violencia

física o detenciones por su fe. En 33 países, los cristianos se ven obligados a huir, convirtiéndose en desplazados en su país o refugiados en el extranjero debido a la persecución religiosa.

El color rojo, que simboliza la sangre de los mártires, servirá como recordatorio visual del sufrimiento que padecen millones de personas por su fe. ACN invita a todas las parroquias, escuelas y comunidades a unirse a este gesto de solidaridad internacional iluminando sus iglesias de rojo, organizando momentos de oración y compartiendo un mensaje durante la Semana Roja 2025 en las redes sociales con las etiquetas #RedWeek2025 and #RedWednesday2025.

Acerca de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)