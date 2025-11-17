Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Viajes
separateurCreated with Sketch.

La vez que una gallina salvó a un peregrino en el Camino

Jimenezar | Jimenezar

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Daniel Esparza - publicado el 17/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En España, los animales han estado ligados a lo sagrado durante siglos. Según la leyenda, esta es la sorprendente historia de una gallina que volvió a la vida

Encontrar aves de corral vivas dentro de una iglesia en España puede parecer sorprendente, pero no es algo inaudito. En la catedral gótica de Barcelona, se crían 13 ocas blancas en el claustro en honor a Santa Eulalia, la patrona de la ciudad, martirizada a los 13 años. Las aves son un recuerdo vivo de su leyenda. Más al norte, en La Rioja, otra iglesia tiene un gallo y una gallina entre sus muros, no como decoración, sino como testigos de un milagro medieval.

En la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, hay un gallinero gótico dentro de la catedral, donde viven un par de aves blancas que se cambian regularmente. El corral es pequeño pero llamativo: piedra tallada, arcos apuntados y el inconfundible sonido de los cacareos bajo el techo abovedado.

Look carefully to see the rooster!
Manuel Milan | Manuel Milan

Esta práctica se remonta a siglos atrás y recuerda una de las leyendas más famosas del Camino de Santiago en España: cuando un pollo asado volvió a la vida.

Una gallina lo salvó

Según la historia, un joven peregrino alemán que viajaba con sus padres fue acusado falsamente de robo y condenado a la horca. Sus desesperados padres rezaron a Santo Domingo de la Calzada, el ermitaño local que había construido caminos y un puente para ayudar a los peregrinos a cruzar estas tierras.

Cuando regresaron para ver a su hijo, lo encontraron milagrosamente vivo: la cuerda se había aflojado. Corrieron a contárselo al juez, pero este se burló de ellos. "Tu hijo está tan vivo como el gallo y la gallina que estoy a punto de comer", se mofó. En ese momento, según cuenta la leyenda, las aves que tenía en el plato volvieron a la vida y comenzaron a cantar y a batir las alas.

Desde entonces, los habitantes de Santo Domingo proclaman el dicho: "Donde cantó la gallina después de ser asada". La leyenda se popularizó tanto que la catedral comenzó a criar aves vivas en memoria del suceso. Lo que comenzó como folclore se ha convertido en patrimonio, reconocido oficialmente como parte del patrimonio cultural de España.

Manuel Milan | Manuel Milan

La catedral en sí es una estructura similar a una fortaleza, de origen románico tardío, fortificada durante los conflictos entre Castilla y Navarra, y enriquecida a lo largo de siglos de devoción, según se lee en National Geographic. Sin embargo, es el gallinero lo que atrae las sonrisas y la atención de los peregrinos. Las aves son bendecidas cada año en la fiesta de Santo Domingo, y su presencia es una señal de que lo divino puede obrar a través de lo ordinario.

Debajo del altar mayor se encuentra la tumba del santo, rodeada de mosaicos que narran su historia. Los peregrinos la rodean 12 veces en oración, manteniendo un ritmo que une la fe con el movimiento, el milagro y la memoria.

En España, los animales siempre han formado parte de la vida sagrada, ya sean las palomas que vuelan alrededor de las torres de los santuarios o los gansos de Barcelona que custodian el claustro de un mártir. En Santo Domingo de la Calzada, el canto del gallo resuena a través de los siglos, recordando a todos los viajeros del Camino que la gracia a veces se anuncia con plumas y canto.

¿Iglesia Peregrina? ¿qué quiere decir este término?
Te puede interesar :¿Iglesia Peregrina? ¿qué quiere decir este término?
Sacro Speco: aquí nació la Regla de san Benito
Te puede interesar :Sacro Speco: aquí nació la Regla de san Benito
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
españaperegrinaciónviajes
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día