La vez que una gallina salvó a un peregrino en el Camino

En España, los animales han estado ligados a lo sagrado durante siglos. Según la leyenda, esta es la sorprendente historia de una gallina que volvió a la vida

Encontrar aves de corral vivas dentro de una iglesia en España puede parecer sorprendente, pero no es algo inaudito. En la catedral gótica de Barcelona, se crían 13 ocas blancas en el claustro en honor a Santa Eulalia, la patrona de la ciudad, martirizada a los 13 años. Las aves son un recuerdo vivo de su leyenda. Más al norte, en La Rioja, otra iglesia tiene un gallo y una gallina entre sus muros, no como decoración, sino como testigos de un milagro medieval.

En la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, hay un gallinero gótico dentro de la catedral, donde viven un par de aves blancas que se cambian regularmente. El corral es pequeño pero llamativo: piedra tallada, arcos apuntados y el inconfundible sonido de los cacareos bajo el techo abovedado.

Look carefully to see the rooster! Manuel Milan | Manuel Milan

Esta práctica se remonta a siglos atrás y recuerda una de las leyendas más famosas del Camino de Santiago en España: cuando un pollo asado volvió a la vida.

Una gallina lo salvó

Según la historia, un joven peregrino alemán que viajaba con sus padres fue acusado falsamente de robo y condenado a la horca. Sus desesperados padres rezaron a Santo Domingo de la Calzada, el ermitaño local que había construido caminos y un puente para ayudar a los peregrinos a cruzar estas tierras.

Cuando regresaron para ver a su hijo, lo encontraron milagrosamente vivo: la cuerda se había aflojado. Corrieron a contárselo al juez, pero este se burló de ellos. "Tu hijo está tan vivo como el gallo y la gallina que estoy a punto de comer", se mofó. En ese momento, según cuenta la leyenda, las aves que tenía en el plato volvieron a la vida y comenzaron a cantar y a batir las alas.

Desde entonces, los habitantes de Santo Domingo proclaman el dicho: "Donde cantó la gallina después de ser asada". La leyenda se popularizó tanto que la catedral comenzó a criar aves vivas en memoria del suceso. Lo que comenzó como folclore se ha convertido en patrimonio, reconocido oficialmente como parte del patrimonio cultural de España.

Manuel Milan | Manuel Milan

La catedral en sí es una estructura similar a una fortaleza, de origen románico tardío, fortificada durante los conflictos entre Castilla y Navarra, y enriquecida a lo largo de siglos de devoción, según se lee en National Geographic. Sin embargo, es el gallinero lo que atrae las sonrisas y la atención de los peregrinos. Las aves son bendecidas cada año en la fiesta de Santo Domingo, y su presencia es una señal de que lo divino puede obrar a través de lo ordinario.

Debajo del altar mayor se encuentra la tumba del santo, rodeada de mosaicos que narran su historia. Los peregrinos la rodean 12 veces en oración, manteniendo un ritmo que une la fe con el movimiento, el milagro y la memoria.