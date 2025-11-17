La regla del príncipe Guillermo sobre los celulares en hijos

El dilema de los padres del futuro rey resulta familiar: cuándo darle un teléfono y cómo mantener a tu hijo seguro de los peligros de Internet

Cuando el príncipe Guillermo habló recientemente con el presentador de televisión brasileño Luciano Huck durante su visita a Río, la conversación tomó un giro inesperadamente realista. El padre de tres hijos reveló no solo que hace de taxista para sus hijos —¡todos sabemos cómo es eso!—, sino también que cuando el príncipe Jorge empiece la secundaria, es posible que le compre un teléfono móvil. Sin embargo, aseguro que no será del tipo con el que sueñan la mayoría de los niños de 12 años y que habrá una regla.

«Un teléfono móvil básico, sin Internet», dijo el príncipe con una sonrisa. «Los niños pueden acceder a demasiadas cosas que no necesitan ver en Internet».

Es una confesión refrescantemente normal del futuro rey de Inglaterra, y que resuena profundamente en los padres de todo el mundo. Porque tarde o temprano, todas las familias se enfrentan a la misma pregunta: cuándo y cómo entregar ese primer teléfono.

1 El momento que todos los padres temen

William admitió que el tema ya es «un poco delicado» en su hogar. George está creciendo en la era digital, donde los teléfonos son símbolos de libertad, pertenencia y estatus. ¿Te suena familiar?

Para la mayoría de los padres, la presión viene de todas partes: la logística escolar, la seguridad, la comparación con los compañeros y la creciente preocupación de que, sin un dispositivo, nuestros hijos se queden excluidos. Pero la postura de William ofrece un poco de gracia: retrasar, discutir y preparar.

El objetivo no es negar la conexión, sino enseñar a estar preparados. Si no estás preparado para que tu hijo explore Internet, eso no es miedo, es discernimiento.

2 Una lección sobre cómo elegir sabiamente

El príncipe Guillermo no está declarando la guerra a la tecnología. Está trazando una línea divisoria en torno a lo que más importa: proteger la infancia de una exposición prematura.

No está prohibiendo los teléfonos por completo, sino que está eligiendo una versión que permite a George llamar y enviar mensajes de texto sin adentrarse en las profundidades de la red.

En términos prácticos, se trata de un principio sencillo que cualquier familia puede aplicar: empezar con un acceso limitado y ampliar los privilegios gradualmente. Lo importante es mantener una comunicación abierta.

No podemos controlar todas las influencias, pero sí podemos controlar cómo preparamos a nuestros hijos para enfrentarse a ellas. «No se trata tanto del dispositivo como de lo que pueden acceder», explicó William, expresando una preocupación compartida por millones de padres.

3 Enseñar la confianza digital

Detrás de la moderación real se esconde una lección mucho más importante: la crianza de los hijos en la era digital no se basa únicamente en las restricciones, sino en las relaciones. Las normas no sirven de mucho sin confianza. Cuando las familias hablan abiertamente sobre los riesgos, la amabilidad y la privacidad en Internet, la tecnología se convierte en una herramienta en lugar de una trampa.

Como William y Catherine, princesa de Gales, han subrayado a menudo, lo que más necesitan los niños es un hogar feliz, saludable y estable. Esa estabilidad no se construye sobre reglas perfectas, sino sobre conversaciones tranquilas y coherentes.

Así que tal vez todos podríamos tomar ejemplo de su manual de crianza: en lugar de apresurarnos por estar a la altura de los compañeros de nuestros hijos, podríamos tomarnos las cosas con más calma y preguntarnos qué es lo que realmente les conviene, no solo en su vida social, sino también en lo que respecta a sus corazones.

4 La silenciosa plegaria de todos los padres

Seamos sinceros: entregar un teléfono es como entregar un portal. Esperamos que lo utilicen con prudencia, pero tememos lo que les espera al otro lado. Sin embargo, quizá la pregunta más adecuada no sea «¿Cuándo estarán preparados?», sino «¿Cómo puedo acompañarlos en su aprendizaje?».

La regla del «teléfono ladrillo» de William puede parecer anticuada, pero tal vez sea profética. En un mundo ruidoso y conectado, la simplicidad se ha convertido en una forma de protección.

Y aunque la mayoría de nosotros no vivimos en palacios, todos podemos seguir el mismo principio: guiar primero, conceder después y mantener la cortesía en la conversación.

Una suave reflexión

Ser padre nunca ha sido fácil, pero criar a los hijos en un mundo de constantes notificaciones puede ser uno de los actos de amor más difíciles hoy en día.