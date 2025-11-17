Al bautizarse encuentra en la Iglesia a su amiga asesinada

Al solicitar el bautismo en la parroquia de Saint-Ambroise, en París, Lena descubre la capilla dedicada a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 y el nombre de su mejor amiga. Desde entonces, acude allí cada semana para rezar. «Esta capilla es un lugar que la hace presente», confiesa

En medio de la oscuridad puede nacer la luz. El camino recorrido por Lena es una prueba evidente de ello. Profundamente afectada por la muerte de su mejor amiga, asesinada en el Bataclan, hoy se prepara para bautizarse en la parroquia de Saint-Ambroise, en el distrito XI de París. Un nuevo nacimiento en Cristo, a pocos metros del lugar donde su amiga encontró una muerte injusta.

Hace diez años, Lena perdió a su mejor amiga, Marie, en los atentados terroristas perpetrados en el Bataclan el 13 de noviembre de 2015. Ambas tenían 24 años y se conocían desde la secundaria. Desde entonces, cada año deposita flores delante de la sala de conciertos, sin saber que a pocos metros de allí se encuentra la iglesia de Saint-Ambroise, que alberga una capilla dedicada especialmente a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre. Un lugar donde hoy encuentra consuelo y que sustenta su fe naciente a través de un camino de catecumenado.

Atraída por Cristo

En 2024, Lena, responsable de prensa, se muda al distrito XI. Desde hace algunos años, siente el deseo de bautizarse y abrazar la fe católica. Su madre es musulmana, su padre, educado en la fe católica, no es practicante, pero Lena se siente atraída por Cristo.

«Al principio, lo que más me atraía era la belleza de las iglesias, su arquitectura. Luego, lo que me fascinaba era la dimensión sagrada de la religión, la belleza de los cantos, de las ceremonias», confiesa a Aleteia.

Sola o con amigos, Lena acude cada vez más a misa. Poco a poco, «comprende el mensaje de Cristo». «Me di cuenta de que creer solo me aportaba cosas positivas, así que decidí creer y quise pedir el bautismo».

La capilla dedicada a las víctimas

Se dirige a la iglesia de Saint-Ambroise, cerca de su casa, abre la puerta de recepción, rellena los documentos necesarios para solicitar el bautismo y decide entrar en la iglesia, en la que nunca había estado antes. Allí se dirige a la capilla del recuerdo, dedicada a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre.

Está conmocionada.

«Veo la placa conmemorativa en la que están grabados todos los nombres de las víctimas y me encuentro con el nombre de mi amiga Marie. ¡Era realmente una señal de que estaba en el lugar adecuado!».

Esta capilla es un lugar que la hace presente

Lena es acogida por la parroquia y comienza un camino de catecumenado. Ahora empieza su segundo año y se prepara para recibir el sacramento del bautismo durante la Vigilia Pascual, el próximo 4 de abril.

«Este camino me reafirma en mi decisión de creer, la fe me aporta un gran consuelo, da un mayor sentido a mi vida, una alineación, una coherencia, la sensación de que estoy donde debo estar», explica.

Lena también ha descubierto el poder de la oración. «Antes no rezaba, hoy me siento feliz rezando, ¡tanto si mis oraciones son escuchadas como si no!».

Noche de esperanza

PeopleImages | Shutterstock

Lena se integró inmediatamente en la vida de la parroquia. Como tenía algo de tiempo libre debido a una pausa profesional, se ofreció a encargarse de las flores.

«Todos los viernes vengo a adornar la iglesia con flores; aprovecho para recogerme en la capilla del recuerdo, enciendo una vela para María, le cuento en silencio cómo ha ido mi semana, ¡la vuelvo a encontrar! Esta capilla es un lugar que la hace presente», confiesa.