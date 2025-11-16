Liberarse de los remordimientos cuando los padres envejecen

Aceptar que tus padres no cambian, liberarte del remordimiento, liberarte de sus expectativas... Todas son actitudes que resultan dolorosas, pero saludables



Ver envejecer a nuestros padres es doloroso. Podemos sentir remordimientos por nuestros errores y los suyos. A continuación, te ofrecemos algunas pistas para liberarte de los remordimientos del pasado y del presente.

1 Aceptar que tus padres no cambiarán

Durante la infancia y la edad adulta, algunas decisiones de los padres han causado frustración, enfado o dolor a sus hijos. Sophie, de 48 años, cuenta: «A menudo he sentido que mis padres preferían a mis hermanos mayores y a mi hermana. Esta preferencia continúa con los nietos. Esto me duele mucho. Durante mucho tiempo luché por restablecer la equidad. Ahora, a sus 80 años, no voy a cambiar a mi madre. Es demasiado tarde. »

Para ella, es hora de admitir que no recibirá de sus padres lo que no supieron darle (en particular, consideración e indulgencia). Al liberarse de los remordimientos, el rencor y el resentimiento hacia ellos, libera a sus propios hijos de las expectativas que se han trasladado a ellos.

2 Deshacerse del remordimiento

Shutterstock

Mathieu lamenta las palabras desagradables y los reproches que ha dirigido a sus padres, «cuya forma de vida es muy diferente a la suya». Ha mostrado impaciencia o indiferencia en lugar de darles las gracias y animarlos.

Consciente del inexorable paso del tiempo, ahora los llama todas las semanas, sabiendo muy bien que «algunos defectos se acentúan con la edad». Confiesa «no tener expectativas durante sus conversaciones y se esfuerza por apreciar el sonido de sus voces».

Ante el empeoramiento del estado de salud de su madre tras varios años en una residencia medicalizada, Nathalie, de 29 años, lamenta no haberla sacado antes de allí. «Debería haber intervenido antes, ¿por qué no fui capaz de decirlo?». Sin embargo, cuando su madre ingresó en esa residencia, el contexto era diferente.

Nathalie hizo lo que pudo con los recursos que disponía. «He evolucionado desde entonces», explica. «Además, no sé qué giro habrían tomado las cosas si hubiera intervenido». Vivir plenamente el presente implica desmontar escenarios sin preocuparse «por lo que podría haber sido o por lo que podría ser».

3 Liberarse de sus expectativas

¿Cuántos años le llevó a Justine afirmar sus decisiones frente a la mirada de sus padres? A los 45 años, su padre, que padece Alzheimer, ya no la reconoce y ella tampoco reconoce al hombre que conoció. Fue entonces cuando decidió cambiar de profesión, por un trabajo más estimulante pero menos prestigioso. También rompió una relación tóxica... ¡sin el consentimiento de su padre! Considerando que se lo debía todo a su padre, que le había dado todo para criarla, no actuaba sin la aprobación paterna.

Ahora vive más atenta a sus necesidades, liberada de las ilusiones, sin temer al futuro. «El mañana pertenece a Dios: entrégaselo. El momento presente es un frágil puente: si lo cargas con los remordimientos del ayer y las preocupaciones del mañana, el puente cederá y perderás el equilibrio», sugiere la hermana Odette Prevost.

4 Disfrutar cada momento que queda

«Rápidamente nos convertimos en los padres de nuestros padres», confiesa Anne. «Estoy atenta a cada signo de envejecimiento de mi padre. Observo cómo se encorva, olvida los nombres de los famosos y camina más despacio. El deterioro es aún más visible porque vivo lejos de él y solo lo veo cada seis meses. Ahora me toca a mí protegerlo, es lo normal, pero resulta terriblemente angustioso. ¿Cuándo llegará el momento en que se caiga, olvide el código de su tarjeta bancaria o su dirección? »

André Dumas aconseja «mantener el pasado sin dejarse dominar por él, vivir en el recuerdo y no en la nostalgia, mantener la fidelidad y no la rigidez». Es cierto que la familia de Anne probablemente nunca hará juntos el viaje a Egipto con el que soñaban. Sin embargo, Anne puede hacer con su padre lo que aún es posible: almorzar en un jardín, escuchar música o jugar juntos a las damas, demostrarle su dedicación y afecto.