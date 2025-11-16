La misión del Jubileo de Malta: una peregrinación por la historia cristiana

A lo largo del año, la Iglesia se embarcó en el Año Jubilar 2025 bajo el lema "Peregrinos de la esperanza", y Malta se erige como un destino profundo para la renovación espiritual

El patrimonio cristiano de Malta es tan antiguo como el de Jerusalén, Éfeso, Corinto y Roma. Fue en estas costas, en el año 60 d. C., donde un naufragio llevó a San Pablo, cambiando el curso de la historia del archipiélago. Su llegada no solo introdujo la fe, sino que estableció una tradición cristiana ininterrumpida que ha perdurado durante dos milenios. A lo largo del año, la Iglesia se embarcó en el Año Jubilar 2025 bajo el lema "Peregrinos de la esperanza", y Malta se erigió y se erige como un destino profundo para la renovación espiritual.

Un legado arraigado en los Hechos de los Apóstoles

El papa Benedicto XVI, durante su visita a Malta en 2010, describió la llegada de Pablo como "el mayor regalo" que había recibido la isla. Los Hechos de los Apóstoles relatan cómo Pablo y sus compañeros, naufragados en la costa de Malta, fueron recibidos con "inusual amabilidad" [Hechos 28:2]. Durante su estancia, realizó milagros de curación, entre ellos el del padre de Publio, gobernador de la isla, que más tarde se convertiría en el primer obispo de Malta.

Aunque los Hechos no afirman explícitamente que Pablo convirtiera a los malteses, la idea de que permaneciera en silencio durante tres meses es impensable. Los artefactos cristianos primitivos, las iglesias bizantinas y las catacumbas del siglo IV sugieren que la fe se arraigó rápidamente. En el momento del Edicto de Milán del emperador Constantino en el año 313 d. C., que concedió libertad de culto a los cristianos (religio licita), Malta ya había desarrollado una comunidad cristiana organizada.

A pesar del periodo de dominio musulmán (869-1091) y otros dominios extranjeros, el cristianismo nunca desapareció en Malta. Los documentos medievales y las pruebas arqueológicas indican que, incluso bajo el gobierno islámico, la población cristiana persistió. En el siglo XII, cuando las islas fueron reconquistadas por los cristianos normandos, los textos históricos describen cómo los obispos y las comunidades cristianas locales salieron de la opresión. La ininterrumpida tradición cristiana de Malta es un testimonio de la resistencia de la fe y la esperanza.

Una tierra de peregrinación: siguiendo los pasos de Pablo

Para los peregrinos modernos, Malta ofrece un profundo viaje espiritual a través de su herencia paulina. La peregrinación Peregrinatio Sancti Pavli Apostoli AD 60 recorre la estancia de Pablo en la isla, desde la bahía de San Pablo, que se cree que es el lugar del naufragio, hasta la gruta de San Pablo en Rabat, donde vivió y predicó. A lo largo del camino, los visitantes se encuentran con catacumbas cristianas, iglesias antiguas y reliquias que dan testimonio de la fe perdurable de la isla.

Para aquellos que buscan una peregrinación aún más larga, el Camino Maltés ofrece una experiencia extraordinaria. Esta ruta de 35 km comienza en la Gruta de San Pablo, pasa por Żejtun y concluye en el Fuerte de San Ángel en Birgu, donde los peregrinos se embarcan en un viaje a Santiago de Compostela en España, pasando por Sicilia y Cerdeña. Esto convierte a Malta en uno de los puntos de partida oficiales del famoso Camino de Santiago, conectándola con una tradición europea más amplia de peregrinación cristiana, ¡de unos 3600 km de longitud!

La devoción mariana en Malta: una peregrinación de gracia

Si bien el archipiélago maltés es profundamente paulino, también es profundamente mariano. Con más de 200 iglesias dedicadas a la Santísima Virgen María, las islas son un santuario de devoción mariana. Algunos estudiosos atribuyen esto a la influencia de San Lucas, compañero de Pablo, cuyo Evangelio es el más mariano de los cuatro. Otros señalan la fe perdurable del pueblo maltés, que durante mucho tiempo ha invocado la intercesión de María en tiempos de prueba.

Una de las peregrinaciones jubilares más significativas es la Melita Mariana, un viaje de cinco días y 60 km a través de Malta y Gozo. Esta peregrinación recorre algunos de los lugares marianos más venerados de la isla, entre los que se incluyen:

Santuario Mariano Nacional de Madonna Ta' Pinu (Gozo): lugar de curaciones milagrosas y oraciones respondidas, Ta' Pinu es un faro de fe para miles de personas.

Santuario de Nuestra Señora de Mellieħa (Santuario Mariano Nacional, Malta): Se cree que fue bendecido por San Lucas, y este lugar ha atraído a peregrinos desde los primeros tiempos del cristianismo.

Capilla de Nuestra Señora de la Buena Esperanza (Mosta): Un santuario pequeño pero poderoso, que encarna el tema de la esperanza del Jubileo.

La Asunción de María - Santa Marija Assunta (varias iglesias, como la basílica parroquial de la Asunción de Mosta): es la fiesta más celebrada de Malta, lo que demuestra el profundo amor de la nación por la Madre de Dios.

Una llamada a la peregrinación en el Año Jubilar

El papa Francisco abrió la Puerta Santa en Roma, marcando el inicio del Jubileo, y Malta da la bienvenida a los peregrinos que buscan fe, historia y renovación. Ya sea buscando a Cristo siguiendo los pasos de San Pablo, honrando la presencia de María o embarcándose en el Camino Maltés, estos viajes sagrados ofrecen un profundo encuentro con una fe que ha resistido el paso del tiempo.