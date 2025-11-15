Aleteia
(VIDEO) Santa Isabel de Hungría y el milagro de la rosas

Fátima Navarro - publicado el 15/11/25
Santa Isabel de Hungría fue un ejemplo de amor y servicio a los más necesitados, una princesa que renunció al lujo para vivir la caridad y reflejar en sus obras el rostro de Cristo.


La historia de santa Isabel de Hungría es un testimonio luminoso de amor, fe y entrega total a los demás. En una época marcada por el poder y los privilegios de la nobleza, Isabel supo mirar más allá de los lujos para descubrir en los pobres y enfermos el rostro de Cristo. Su vida, breve pero intensamente vivida, nos muestra que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza ni por el título, sino por la capacidad de amar y servir con humildad.

Descubre la historia de una princesa que descubrió su grandeza no en el trono, sino en la caridad.

