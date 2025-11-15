¿Podremos morir como lo hicieron los santos?

Con su muerte muchos santos demostraron que la santidad no borra la fragilidad humana, sino que la transfigura al vivir y morir con los ojos fijos en Cristo.

Ante el sufrimiento y la muerte, ¿quién no se siente desamparado, incluidos los santos? Ya hayan muerto en la paz de un monasterio, como mártires o enfermos en una cama de hospital, al morir afrontaron sus últimos momentos con fe, abandono y esperanza.

En su nueva obra ¿Cómo mueren los santos? ( Comment meurent les saints? , ed. Artège), Jacques Gauthier propone releer las últimas horas de los santos para comprender mejor cómo cada cristiano puede transformar su final en una realización.

La muerte como liturgia definitiva

Si bien todos los santos murieron llevando a Cristo en su corazón, algunos, como San Francisco de Asís, decidieron convertir su muerte en una liturgia definitiva.

En la víspera de su muerte, san Francisco estaba rodeado de sus compañeros, que entonaban el salmo 141. Él los bendice y les pide que le canten el Cántico de las criaturas, que compuso poco antes, en 1225, cuando ya estaba casi ciego.

En él incluye una estrofa sobre la muerte, como últimas palabras al final de su vida:

"Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, a la que ningún hombre vivo puede escapar. ¡Ay de aquellos que mueren en pecado mortal! ¡Dichosos aquellos a quienes ella sorprenda haciendo tu voluntad, pues la segunda muerte no podrá dañarlos!"

Esto explica sin duda su deseo de escucharla cantar durante su paso a Dios. Se proclama el Evangelio del lavatorio de los pies y se le cubre de cenizas en señal de penitencia. Los visitantes acuden a verlo hasta el final. Abandona este mundo en la noche del 3 al 4 de octubre de 1226.

Las carmelitas de Compiègne, detalle, de Paul Hippolyte Delaroche (1797-1856). HERITAGE IMAGES / AURIMAGES

Las santas carmelitas de Compiègne también encontraron la muerte el 17 de julio de 1794 al son de un cántico y un salmo. Guillotinadas en la plaza de la Isla de la Reunión, cerca de la actual plaza de la Nación, transformaron el horror en liturgia pascual, el odio en perdón, las tinieblas en luz. Como escribe Jacques Gauthier:

"Las dieciséis carmelitas, vestidas con sus mantos blancos, salieron de la prisión hacia las seis de la tarde y se dirigieron a la guillotina como si fueran a una boda. "¡Ya viene el esposo, salgan a su encuentro!" (Mt 25, 6). Su confianza en el Hijo de Dios les ayuda a superar el miedo, que Jesús tomó sobre sí el Viernes Santo. Los cánticos, como el Miserere y el Salve Regina, se mezclan con el ruido de los carros que avanzan lentamente hacia la barrera de Vincennes, lugar de su suplicio. Al llegar, se arrodillan, entonan el Te Deum, renuevan sus votos religiosos y cantan el Veni Creator.

Al subir los escalones del cadalso, la primera carmelita entona el salmo 116. Las otras quince siguen su ejemplo, siendo la última la superiora.

El mensaje de las carmelitas de Compiègne, pero también el de san Francisco de Asís, aunque tuvieron muertes diferentes, inspira una celebración: la de una vida unida a Cristo hasta el final, donde la muerte misma se convierte en un canto de victoria.

Los ojos fijos en el cielo

© Frédéric MOREAU / Archives du Carmel de Lisieux

Aunque no murió mártir por su fe, santa Teresa de Lisieux, siguiendo el ejemplo de las carmelitas de Compiègne, también cantó hasta el final las misericordias del Señor, deseando solo vivir y morir de amor:

"¡Amarte, Jesús, qué pérdida fecunda!… Todos mis perfumes son tuyos sin retorno, quiero cantar al salir de este mundo: ¡Muero de amor!" (Poema 17).

Muerta en agonía, hasta su último aliento, no olvidó "su Cielo", la entrada que había buscado toda su vida. Falleció mirando el crucifijo el 30 de septiembre de 1897. "¡Oh! ¡Lo amo!… Dios mío… te amo…", fueron sus últimas palabras.

El cielo era también el destino al que aspiraba el joven Carlo Acutis. Como relata Jacques Gauthier: "Cuando sus padres le informan de la gravedad de su enfermedad, exclama: "¡El Señor ha querido despertarme!"

Trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos, le colocan una mascarilla respiratoria que le impide respirar con normalidad. Sufría tanto que susurró: "Papá, mamá, ya estoy viviendo mi purgatorio y quiero ir directamente al cielo".

El adolescente aceptó su prueba con calma y paciencia. Ofreció sus sufrimientos a Cristo. Tras una noche terrible, entró en coma profundo y su corazón dejó de latir en la mañana del 12 de octubre de 2006.

Abandono total y confianza en Dios

El beato Federico Ozanam también acogió el final de su vida con una entrega total a Dios. Aquejado de una enfermedad renal, el 23 de abril de 1853 celebró su 40 cumpleaños y escribió en Pisa, Italia, un texto que se convertiría en su testamento espiritual, Libro de los enfermos, que su esposa publicaría en 1858.

Hace de su enfermedad un camino de abandono al amor de Dios: «Me esfuerzo por abandonarme con amor a la voluntad de Dios». Muere el 8 de septiembre de 1853, después de recibir la extremaunción y rodeado de su familia.

«Mi tiempo ha llegado y el Buen Dios quiere que descanse en otro lugar que no sea esta tierra».

Madre de una familia numerosa, Zélie Martin sabe que al tener cáncer de mama ya no puede controlarlo todo. Aunque está triste por la idea de dejar a su querido esposo y a sus hijos, Jacques Gauthier recuerda que, al igual que Frédéric Ozanam, vivió el final de su vida con total abandono y confianza.

En su última carta a su hermano, el 16 de agosto de 1877, indica que se entrega a Dios si no se cura: «Es que mi tiempo ha llegado y el Buen Dios quiere que descanse en otro lugar que no sea esta tierra». Tras un gran sufrimiento, muere pacíficamente a los 45 años junto a Louis, en la noche del 28 de agosto de 1877.

Ofrenda de su vida por los demás y por Dios

Esta entrega a Dios recuerda también la de los siete monjes cistercienses de Tibhirine, decapitados en mayo de 1996 y beatificados el 8 de diciembre de 2018 en Orán, Argelia. A pesar de las amenazas de muerte relacionadas con la guerra civil argelina, decidieron permanecer junto a la población local, fieles a su vocación de paz y fraternidad.

"Dan al mundo una gran lección de humanismo al elegir amar, hacer el bien y acoger el día a día como un don de Dios. Hicieron de la religión un amor", señala Jacques Gauthier, estableciendo un paralelismo con otro santo, muerto mártir el 1 de diciembre de 1916, Charles de Foucauld.

Una de sus últimas palabras resume, por cierto, su vida y la de los monjes de Tibhirine: «Nunca se amará lo suficiente». La contemplación del amor de Dios fecundó su acción y su esperanza.

Esta ofrenda consciente y amorosa de su vida por los demás y por Dios también estaba presente en la carmelita Edith Stein y en el franciscano Maximiliano Kolbe, ambos muertos en Auschwitz.

Este último fue libremente al martirio en lugar de François Gajowniczek, casado y padre de familia, uno de los diez hombres que fueron elegidos por los nazis para morir de hambre y sed. Maximiliano se ofrece libremente al martirio diciendo:

«Soy sacerdote católico polaco, soy viejo, quiero ocupar su lugar porque él tiene mujer e hijos».

Cumple así la palabra de Jesús: «Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos» (Jn 15, 13).

Así, la muerte de los santos nos recuerda que la santidad no es un estado reservado a unas pocas almas excepcionales, sino un camino posible para todos. Su forma de acoger la muerte se convierte en un ejemplo supremo de confianza, un paso ofrecido a Dios.