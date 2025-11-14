Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

¿Un sacerdote puede cambiar las palabras de la consagración?

Misal romano, consagración, especies, pan, vino, sacramentos, ministro, sacerdote, obispo

godongphoto

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 14/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Los sacramentos tienen gestos y palabras propias que deber respetarse, pero en el caso de la consagración en la Eucaristía el sacerdote debe ser muy cuidadoso.

Los sacramentos fueron dejados por nuestro Señor Jesucristo para facilitarnos la salvación y hacernos miembros de su Iglesia. Cada uno tiene palabras y gestos propios - materia y forma - que deben aplicarse sin cambios. Pero cuando se habla de la santísima Eucaristía, el ministro - sacerdote u obispo - debe ser especialmente cuidadoso en la consagración del pan y del vino.

No se admite la creatividad en los sacramentos

Ante casos donde se descubrió que los ministros habían utilizado fórmulas distintas a las que marca la Liturgia, el Dicasterio para la doctrina de la fe emitió en enero de 2022 la nota Gestis verbisque sobre la validez de los sacramentos en la que advierte lo siguiente:

Mientras que en otros ámbitos de la acción pastoral de la Iglesia se dispone de un amplio espacio para la creatividad, una inventiva semejante en el ámbito de la celebración de los Sacramentos se convierte más bien en una "voluntad manipuladora" y, por eso, no puede ser invocada.  Modificar la forma de un Sacramento o su materia es siempre un acto gravemente ilícito y merece una pena ejemplar, precisamente porque tales gestos arbitrarios son capaces de producir un grave daño al Pueblo fiel de Dios.

Cuidar la sagrada Eucaristía

ANDREAS SOLARO | ANDREAS SOLARO

Lo anterior es igualmente válido para los siete sacramentos. Pero hay que poner cuidado especial en las palabras - la forma - de la sagrada Eucaristía.

La congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos dispuso la instrucción Redemptionis Sacramentum Sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía.

En el número 51 que se refiere a la Plegaria Eucarística - parte de la Misa donde el sacerdote invoca las palabras de la consagración - leemos lo siguiente:

 Sólo se pueden utilizar las Plegarias Eucarística que se encuentran en el Misal Romano o aquellas que han sido legítimamente aprobadas por la Sede Apostólica, en la forma y manera que se determina en la misma aprobación. «No se puede tolerar que algunos sacerdotes se arroguen el derecho de componer plegarias eucarísticas», ni cambiar el texto aprobado por la Iglesia, ni utilizar otros, compuestos por personas privadas. 

La forma correcta

MASS
TATJANA SPLICHAL | DRUŽINA

¿Qué ocurriría si algún ministro cambiara las palabras de la consagración? En este caso, dice el padre Miguel Ángel Hernández, especialista en liturgia, "el sacramento es ilícito, pero es válido, en el sentido de que está dentro del ambiente, está dentro de la Eucaristía".

Sin embargo, la instrucción menciona que se trata de un abuso y habrá que corregirlo inmediatamente. Si el sacerdote no recuerda las palabras, para eso está el Misal Romano que debe mantener sobre el altar cuando consagra las especies de pan y vino:

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTO ES MI CUERPO
QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES.

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES
Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

Si detectamos cualquier abuso, será muy recomendable platicarlo con el sacerdote, siendo muy caritativos, para que pueda enmendarlo.

Alberto Magno, un gran santo injustamente olvidado
Te puede interesar :Alberto Magno, un gran santo injustamente olvidado
León XIV: los fenómenos místicos no son &#8220;indispensables para reconocer la santidad&#8221;
Te puede interesar :León XIV: los fenómenos místicos no son “indispensables para reconocer la santidad”
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
eucaristialiturgiamisasacramentos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día