La Nueva Revista Teológica tiene como objetivo dar a conocer a Aquel “que hace nuevas todas las cosas”

Fundada en el siglo XIX, la Nueva Revista Teológica hace honor a su nombre. En una época en la que tantas voces luchan por hacerse oír, sigue promoviendo el diálogo entre la fe cristiana, la cultura contemporánea y la razón crítica. Este diálogo, arraigado en la inteligencia de las Escrituras, da testimonio de una convicción sencilla: Cristo renueva todas las cosas.

Afectuosamente apodada «NRT», la Nueva Revista Teológica está "al servicio de la investigación en la Iglesia" desde… ¡1869! Su novedad tiene más de ciento cincuenta años: fue fundada por el padre Jean-Joseph Loiseaux, sacerdote de la diócesis belga de Tournai.

Pero esta novedad no proviene tanto de su historia como de su enfoque y originalidad en el mundo de las revistas teológicas. Como sugirió Alban Massie, jesuita y director editorial, durante el Jubileo de los 150 años, la NRT pretende participar en el discernimiento de "la novedad de la revelación divina en un mundo que se encuentra en constante renovación".

Porque la NRT habla "verdaderamente de teología y escruta el misterio de Dios con inteligencia", explica este investigador, pero quiere tener "una repercusión en la visión del mundo y de la Iglesia".

Su objetivo se resume en su lema: "Iluminar la fe, alimentar la vida eclesial, acompañar la misión".

Aunque los cuatro números anuales son publicados por profesores de teología, bajo la responsabilidad de la Compañía de Jesús en Bruselas desde 1921, la revista no está reservada a un círculo restringido de especialistas: se dirige tanto a teólogos e investigadores en ciencias religiosas como a fieles deseosos de formarse.

Si bien la revista dedica un amplio espacio a las Sagradas Escrituras y a las cuestiones teológicas, su objetivo más amplio es fomentar el diálogo entre la fe, la cultura y la razón.

Una apertura que alimenta la vida de los creyentes

Cada trimestre, los lectores francófonos, anglófonos, hispanohablantes o italófonos pueden descubrir entre seis y ocho artículos que tratan diversos ámbitos de la reflexión teológica, así como casi un centenar de reseñas de obras recientes, lo que demuestra el interés del comité de redacción por estar al tanto de los temas de actualidad.

Esta misma preocupación explica los análisis periódicos de la actualidad que se publican en el sitio web de la revista, que tiene la particularidad de ser bimedial (impresa y digital) y de dar fácil acceso a cien años de publicaciones, en las que grandes nombres como Balthasar, Juan Pablo II, Vanhoye, Congar o Lubac han firmado importantes artículos.

Nouvelle Revue théologique @Nouvelle Revue théologique

Esta lista de personalidades podría resultar abrumadora, pero no disuade a los lectores, sino todo lo contrario. Marie-Pierre es una de ellos desde hace muchos años. Esta madre de seis hijos conoció la NRT cuando era estudiante en Bélgica y desde entonces le ha sido fiel. "Esta revista es muy valiosa para mi vida espiritual", explica esta mujer que hoy trabaja en misión con el obispo de Luçon (Vendée).

"Esta revista es muy valiosa para mi vida espiritual"

"Los artículos me nutren espiritualmente y me permiten descubrir más profundamente la Palabra de Dios".

El padre Gabriel Planchez opina lo mismo:

"Desde un punto de vista espiritual, la lectura de la NRT me invita a contemplar la profundidad del misterio cristiano a través de la búsqueda de los demás".

Este sacerdote de la diócesis de Arras conoció la revista en el seminario. No es el único, ya que la publicación, presente en ochenta países, se encuentra en casi todos los centros de formación.

Promover el diálogo y la comunión

Y continúa:

"Al terminar mi seminario, sentí la necesidad de seguir leyendo artículos de calidad para alimentar mi ministerio. La revista me ofreció un vínculo vivo entre la investigación académica y la vida de fe. Es una forma de mantener el diálogo con la reflexión teológica contemporánea". Así puede "articular la reflexión teológica y la vida pastoral".

Marie-Pierre, por su parte, asegura haber "encontrado a menudo apoyo" en los diferentes servicios que presta a la Iglesia, por la que su "amor" ha crecido al leer artículos que tratan temas variados, desde el Sínodo sobre la sinodalidad hasta el lugar del diaconado, pasando por el Jubileo de la Esperanza.

De hecho, ha convertido la revista en el regalo privilegiado que ofrece con gusto a las personas de su entorno que tienen responsabilidades pastorales o están en formación.

La revista más difundida del mundo en el ámbito teológico, leída en los dicasterios romanos, la NRT sigue siendo accesible y generalista.

Busca ser una herramienta para los creyentes, estudiantes, sacerdotes y laicos comprometidos que desean profundizar su comprensión de la fe hoy en día, ya que "el teólogo no excluye ninguna de las cuestiones que plantea el mundo", asegura el padre Alban Massie.

En sus columnas, "los autores tienen la libertad de alejarse del ajetreo del mundo para pensar, reflexionar y ayudar".

El director asegura que, cada vez que recibe un artículo, se pregunta "si el lector encontrará en él motivo para alegrarse, para no desesperar", antes de concluir, reiterando tanto la necesidad como la novedad de la Nueva Revista Teológica :

"Como un teléfono antiguo, simplemente permite comunicarse, nos introduce en el tiempo largo de la teología, en el tiempo que permite la comunión. Y como lo ha sido desde 1869, la NRT siempre será nueva, con la novedad que aporta Aquel que hace "nuevas todas las cosas" (Ap 21, 5).