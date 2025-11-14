Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
separateurCreated with Sketch.

Escuchar a un hijo adolescente con el corazón

adolescente

DuxX | Shutterstock

Guillermo Dellamary - publicado el 14/11/25
¿Cómo podemos acompañar a un hijo adolescente, mientras le escuchamos con misericordia sus necesidades? Checa esta guía práctica para padres

Hay etapas de la vida en las que el alma camina descalza. La adolescencia es una de ellas: un territorio de arenas movedizas donde cada paso puede ser un acierto o una caída, un descubrimiento o un agobio para el hijo adolescente. 

El joven avanza tanteando la luz, como quien busca su propio reflejo en un espejo empañado. Y en esa delicada travesía, los padres solemos querer entrar con regaños y sermones, cuando el hijo solo necesita que le demos la mano y un rincón de silencio para respirar.

Escuchar verdaderamente

Studio Romantic | Shutterstock

El papa Francisco insistió mucho en que, antes de hablar, hay que escuchar; antes de corregir, hay que comprender; antes de dirigir, hay que acompañar.

Parece fácil, pero es un arte: el arte de amar sin invadir. Escuchar con el corazón: abrir una ventana al mundo interior del hijo. Escuchar con el corazón es un acto de reverencia.

Es detener el ruido interno para que la voz del otro encuentre espacio en nosotros. Es mirar al hijo adolescente —sus misterios y fragilidades en medio del fuego— como quien contempla un amanecer: sabiendo que está naciendo algo nuevo que aún no entiende del todo.

El adolescente no siempre habla con palabras

Habla con sus largos silencios y las puertas de su cuarto cerradas, con sus cambios repentinos, con su risa o su tristeza que no confiesa. Escuchar así es aprender su idioma secreto. 

Es decirle "Aquí estoy. No para juzgarte ni para vigilarte, sino para que te sientas a salvo conmigo mientras descubres quién eres".

Cuando un joven siente esa calidad de escucha —profunda, paciente, sin prisa por dar lecciones— su alma baja la guardia. Lo rígido se ablanda. Lo que era grito se vuelve confidencia. Lo que era rebeldía se transforma en búsqueda.

Comprender con la inteligencia: respetar el espacio sagrado del otro muestra confianza. La comprensión verdadera es una luz que ilumina lo justo para que el hijo descubra su propio camino.

La inteligencia paterna que acompaña respeta

Respetar, en este caso, no es alejarse, sino no invadir. Es entender que el hijo no es un proyecto terminado, ni un adulto aun, ni un espejo donde queremos vernos reflejados. Es una creación inédita de la vida misma, y por lo tanto, un misterio que pide libertad para madurar.

La sobreprotección, aunque nazca del cariño y de buenas intenciones, crea jaulas invisibles. Resolverle la vida puede volverlo dependiente, temeroso, o incapaz de afrontar sus propias batallas.

La misión de los padres es ser faros, no timones

FAMILLE-ENFANT-shutterstock
Shutterstock I Ground Picture

Iluminan sin dirigir. Alumbrar sin arrastrar. Ofrecer orientación, pero el verdadero viento que mueve la embarcación será siempre el espíritu del propio hijo.

La pedagogía del papa Francisco era promover un acompañamiento, como quien camina junto a una semilla, que crecerá al fin sola. Hay que dejarla ser. El Papa hablaba de ese acompañamiento como un acto de esperanza.

Acompañar es creer en el proceso de Dios dentro del hijo, aunque tú no entiendas sus tiempos. Es caminar a su lado aunque su paso sea inestable. Es confiar en que su alma tiene un maestro interno que, si se le deja hablar, hace maravillas.

Acompañar implica una mirada misericordiosa

Una mirada que no escarba, que no invade, que no etiqueta, sino que abraza el misterio que allí se está gestando. Y el milagro ocurre lentamente, como crecen los árboles: un día el hijo habla más, confía más, regresa más, no por miedo ni por obligación, sino porque se sabe amado sin ser condicionado.

Al final, el mayor regalo que los padres pueden ofrecer no es un camino sin piedras, sino un corazón donde siempre encuentre refugio… y alas para volar cuando su hora llegue. Un esfuerzo valiente y firme por dirigir su propia vida con seguridad y amor.

adolescenciapadres de familiapadres-hijos
