Alberto Magno, un gran santo injustamente olvidado

Es curioso observar que Albrecht Von Bollstädt, más conocido como Alberto Magno, una de las figuras más destacadas de la orden dominicana, modelo de cultura casi universal, filósofo, teólogo, entomólogo, geólogo, zoólogo, por citar solo algunos de sus innumerables intereses, el hombre que devolvió a Occidente a Aristóteles cristianizándolo, el maestro de santo Tomás de Aquino, cuya envergadura intelectual fue el primero en valorar y al que no dejó de defender hasta la prematura muerte de su discípulo en 1274, no fue canonizado hasta 1931, es decir, 650 años después de su fallecimiento.

Esto resulta aún más curioso si se tiene en cuenta que la envergadura del hombre y de su obra nunca ha sido cuestionada y que, allá donde pasó a lo largo de una vida muy itinerante, dejó un recuerdo que marcó los lugares, como en el Barrio Latino, donde enseñó, dando nombre a la calle Maître Albert y a la plaza Maubert, contracción del nombre anterior.

Una persona intelectual

Es cierto que esta poderosa inteligencia siempre ha demostrado una inmensa modestia y que, en su humildad, nunca ha perseguido los honores, ni siquiera los de la Iglesia, de los que siempre ha sabido despojarse. Alberto nació hacia 1220 en Lauingen, en Suabia, Baviera, en el seno de una familia de caballeros más acostumbrados a manejar la espada que la pluma y orgullosos hasta el extremo de su noble ascendencia.

Sin embargo, no fue ese el camino que eligió en su adolescencia. Prefería los estudios a las armas y se marchó a Venecia y luego a Padua, donde, tras obtener la licenciatura en Letras, se dedicó a las ciencias y la medicina, revelando en estas materias unas capacidades sorprendentes y un sentido de la observación que le convertirían en uno de los primeros espíritus verdaderamente científicos.

Un noble convertido en mendigo

En Padua descubre a los frailes predicadores, fundados por Domingo en 1216, menos de diez años antes. ¿Fue su radical renuncia a los bienes materiales, tan novedosa, o su intelectualismo lo que le sedujo? Ambas cosas, y en 1223 Alberto se unió a ellos, una decisión que no era nada fácil, ya que parecía escandaloso —Tomás de Aquino lo experimentaría dolorosamente— que un joven noble se convirtiera en un religioso mendicante.

Al menos su pasión por el estudio se verá satisfecha, ya que a Alberto se le ofrece la posibilidad de obtener sus títulos de teología en París y luego en Colonia, donde comienza a enseñar en 1228, incluso antes de obtener todos sus títulos, que conseguirá en 1245. Es cierto que, mientras tanto, no dejó de peregrinar de un convento a otro, de Ratisbona a Hildesheim, de Friburgo en Brisgovia a Estrasburgo, antes de regresar a París en 1241 y luego a Colonia.

Los dones al servicio de Dios

Es en París donde conoce a Thomas, un chico que, asustado por su propia inteligencia y por la satisfacción que le produce, temeroso de pecar de soberbia, se esfuerza por hacerse pasar por un idiota enviado por error a la universidad. No es el menor mérito de Albert haber adivinado, bajo el silencio de aquel a quien sus caritativos compañeros apodaban «el gran buey mudo», la sutileza de un genio y haberlo convencido de que el verdadero pecado sería no hacer uso de los dones que Dios le había concedido.

Es también la época en la que Alberto descubre a Aristóteles, desaparecido de las bibliotecas occidentales durante los estragos de las grandes invasiones, pero conservado en Oriente y preservado por los eruditos árabes, que proponen glosas y comentarios. El reto consistirá en adaptar al catolicismo un pensamiento pagano revisado por el islam, por lo que se considera doblemente incompatible con la fe. Evidentemente, el espíritu científico de Alberto se siente cómodo en la racionalidad aristotélica, y sabrá comunicar su admiración por el filósofo griego a Tomás de Aquino.

Sus queridos estudios

Santo Tomás de Aquino. Renata Sedmakova | Shutterstock

Si Tomás escribirá la Suma teológica, Alberto se dedicará a una enciclopedia, a la que dedicará más de veinte años. Sin embargo, sus superiores no dejan de ocuparlo en otros asuntos, nombrándolo provincial de Germania en 1257, lo que le obliga a viajar por todas partes, y luego obispo de Ratisbona en 1260.

Albert se sentía tan incómodo en estas funciones, a él, que solo le apasionaban el estudio y la enseñanza, que obtuvo del papa Urbano IV el permiso para dimitir en 1263, pero fue para ser enviado a predicar la cruzada al mundo germánico... Finalmente, se le permitió volver a sus queridos estudios. Alberto enseñó en Wurzburgo, Estrasburgo y Colonia, donde en 1248 fundó el Studium generale, que reunía a los estudiantes dominicos.