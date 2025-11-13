Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

San Diego de Alcalá, el santo de los panes y las rosas

San Diego de Alcalá

Dominio Público

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 13/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Humilde, servicial, obediente y caritativo, san Diego de Alcalá fue un gran taumaturgo español al que se le relaciona con los panes y las rosas por sus milagros

Antes de ser san Diego de Alcalá y que comenzara a hacer milagros, un niño nació el 14 de noviembre de 1400 en san Nicolás del Puerto, provincia de Sevilla. Su familia era muy modesta pero eran cristianos muy piadosos.

Tuvo poca instrucción pero se sintió atraído por la manera de vivir de un pariente suyo que era ermitaño y del que aprendió a amar a Jesús crucificado, la oración y la meditación. Por eso, él también se hizo consagró al Señor como ermitaño.

Dedicado a labores manuales y la recolección de leña, usaba todo lo que ganaba para ayudar a los pobres, por lo que la gente comenzó a ayudarlo con limosnas.

Hermano lego franciscano

Leyendo la vida de san Francisco de Asís y deseando evitar su creciente popularidad, pidió ingresar como religioso franciscano. Fue admitido y, a pesar de sus escasos conocimientos, podía responder maravillosamente cuando se le hacían preguntas de complicado contenido espiritual.

Por ello, a pesar de ser solo un hermano lego, sus superiores lo enviaron a las Islas Canarias en misión donde impidió la esclavitud y hubo muchas conversiones de paganos.

No fue el único cargo que desempeño, también fue superior de su comunidad, algo extraordinario porque no era sacerdote. Luego, en 1449 emprendió un viaje a pie desde España a Roma para asistir a la canonización de san Bernardino de Siena.

Iba acompañando a su Padre Superior Alonso de Castro, quien enfermó y fue atendido con tanto esmero por Diego que lo nombraron durante tres meses encargado del hospital de Roma.

Panes y rosas

ROSE
plumandjello-(CC BY-SA 2.0)

Entre las anécdotas que dan testimonio de sus milagros, está una en la que, llevando comida a un mendigo, encontró en su camino al guardián del convento que era difícil de carácter. Este le preguntó qué llevaba bajo su manto, por lo que Diego, asustado, respondió que llevaba rosas, y efectivamente, al abrir su manto comenzaron a salir muchas bellas flores.

También se le atribuye el milagro de multiplicar los alimentos en el convento de Alcalá de Henares, por lo que nunca faltó comida para los pobres que acudían a él. Por eso se le representa también con panes.

Gran taumaturgo

Amaba mucho a la Santísima Virgen. Untaba aceite de la lámpara de su altar en los enfermos y que quedaban curados. Una vez bendijo a un joven que cayó dentro de un horno encendido, saliendo ileso.

Después de una vida humilde y de muchas obras buenas, murió el 13 de noviembre de 1463 en el convento de Santa María de los Ángeles en Alcalá de Henares.  Su fama de santidad fue motivo de peregrinaciones a su tumba, donde también se realizaron numerosos milagros.

El más famoso fue la curación del hijo del rey Felipe II, quien pidió al papa que canonizara a Diego. Fue proclamado santo en 1588.

Su fiesta se celebre el 13 de noviembre. San Diego de Alcalá, ¡ruega por nosotros!

La Iglesia, la buena samaritana con el migrante 
Te puede interesar :La Iglesia, la buena samaritana con el migrante 
(VIDEO) El día que la Madre Cabrini apareció en el New York Times
Te puede interesar :(VIDEO) El día que la Madre Cabrini apareció en el New York Times
La música que acerca a Dios según el compositor Masarnau
Te puede interesar :La música que acerca a Dios según el compositor Masarnau
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
humildadmilagrosantosvirgen maria
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día