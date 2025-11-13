La Iglesia, la buena samaritana con el migrante 

En una entrevista exclusiva para Aleteia la directoria ejecutiva de la Secretaría de Diversidad Cultural en la Iglesia en la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos por más de 20 años, explica la importancia de la protección, acompañamiento y fortalecimiento de la Iglesia Hispana en los Estados Unidos.

Los hispanos, ya sean inmigrantes o nacidos en Estados Unidos, han sido responsables por el 70% del crecimiento de la Iglesia Católica en los últimos 35-40 años. Han revitalizado parroquias por todo el país. Los datos muestran que la iglesia está creciendo donde ha crecido la población hispana, sobre todo en el sur y oeste del país. Pero no hay diócesis en Estados Unidos que no tenga al menos una parroquia con misa en español y otros servicios y ministerios de pastoral hispana organizados. -Explica la Directora Ejecutiva de la Secretaría de Diversidad Cultural en la Iglesia en Estados Unidos y continua;

La Iglesia: una buena samaritana

La Iglesia—cada uno de nosotros—es "buena samaritana" cuando acoge y sana heridas tanto físicas como espirituales. Cuando ofrece alimentos, ayuda a encontrar una vivienda digna, u ofrece consejería legal a personas necesitadas de ella.

Pero también, y sobre todo, es "hospital de campaña", cuando sale a buscar al migrante y le ofrece el evangelio, la Buena Nueva que sana y reconcilia y abre nuevos horizontes de esperanza; cuando se asegura de que los migrantes tienen acceso regular a los sacramentos atención espiritual, tanto en parroquias como en centros de detención .

La iglesia también es buena samaritana cuando alza su voz públicamente por los que no pueden hacerlo, cuando levanta sus oraciones al cielo y da testimonio en vigilias y otros actos públicos defendiendo la dignidad del migrante y pidiendo que se le trate con respeto a los derechos humanos básicos. Y también cuando les recuerda a sus miembros que está llamada a ser “casa de oración para todos los pueblos".

Ante la compleja situación que experimentan los católicos hispanos en los Estados Unidos actualmente, el apoyo de la Iglesia Católica ha sido punto clave para sostener la fe de un pueblo que sufr

Los hermanos migrantes

Nuestros hermanos migrantes no están sólos; la Iglesia los ve, los escucha y camina con ellos, compartiendo su dolor, pero también su esperanza. Es el mismo mensaje, al fin y al cabo, que Nuestra Señora de Guadalupe le dio a San Juan Diego en su aflicción y en un momento difícil para su pueblo: "¿Qué te aflige, el más pequeño de mis hijos? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre?" -asegura Mar y añade:

Tanto desde el ministerio hispano/latino, la pastoral migratoria —que incluye a muchos migrantes venidos de todas partes del mundo—, como a través de otros servicios sociales y pastorales, la Iglesia Católica trata de responder solidariamente, viendo en el migrante a un hermano y una hermana. Se trata de ver a la persona completa. El trabajo pastoral con los inmigrantes ha de incluir tanto sus necesidades físicas como espirituales.

Estadísticas sobre la Iglesia hispana

Las estadísticas no mienten, el pueblo hispano no sólo ha sostenido la fe católica en los Estados Unidos, sino al mismo tiempo, incrementado exponencialmente el número de fieles en sus filas. Es por ello que la urgencia de proteger al pueblo hispano es inminente. Mar Muñoz-Visoso nos invita a reflexionar:

Inversamente la iglesia también se renueva constantemente con la fe de los migrantes, que son en medio de nosotros un faro de esperanza. El V Encuentro dio un impulso grande para que se diera atención pastoral adecuada a esta comunidad creciente. Pero también animó a muchos católicos latinos a dar un paso adelante al servicio de toda Iglesia, más allá de su propia comunidad cultural.

Toca a la autoridad de la Iglesia en este país leer los signos de los tiempos, identificar, invitar e invertir en la formación de esta joven y numerosa comunidad. Si la Iglesia en Estados Unidos no aprecia y atiende a los hispanos, si los ignora o no es intencionada en promover las vocaciones religiosas y sacerdotales y los ministerios laicales entre los hispanos, lo hará en detrimento propio.

No se trata de "saber" quién es mi prójimo, sino de "ser" o "comportarse como prójimo". A nosotros los cristianos, a la comunidad que recibe al migrante y lo acompaña, Jesús nos dice “lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, y también "fui forastero y me acogiste. -concluye la líder multicultural Visoso.