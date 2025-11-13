IA: León XIV pide medidas para proteger a los niños contra la “manipulación”

Actualizar las leyes existentes y promover normas éticas para regular las nuevas tecnologías. Este es el nuevo llamamiento de León XIV para proteger a los niños de los riesgos de "manipulación" por parte de los algoritmos, en un discurso pronunciado el 13 de noviembre de 2025. Una preocupación recurrente del nuevo papa, ahora que la presencia de la inteligencia artificial (IA) ha aumentado exponencialmente en la vida cotidiana.

El Papa León XIV hace un llamamiento para proteger a los niños de los riesgos de "manipulación" por parte de los algoritmos

El papa recibió este jueves a los 120 participantes en una conferencia internacional organizada la víspera en Roma sobre la dignidad de los niños y adolescentes en la era de la inteligencia artificial. En ella participaron expertos del mundo académico, científico y tecnológico, bajo los auspicios de la asociación italiana de protección de los derechos del niño Telefono Azzurro y la Fundación Child.

Ante los participantes que acudieron a reunirse con él en el Vaticano, León XIV evocó las "importantes cuestiones éticas" que plantea el uso de la IA por parte de las generaciones jóvenes. "Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a la manipulación a través de algoritmos de inteligencia artificial que pueden influir en sus decisiones y preferencias", declaró.

Con el fin de protegerlos, el líder de la Iglesia católica ha expresado su deseo de que se desarrollen herramientas "para supervisar y orientar las interacciones de los jóvenes con la tecnología". Ha pedido a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que establezcan políticas en este sentido, instando a "actualizar las leyes existentes sobre protección de datos" y a "promover normas éticas para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial".

Sin embargo, para el pontífice, la protección de la dignidad de los niños no depende únicamente de las políticas. Recomendó que los adultos garanticen una "educación digital" para evitar los riesgos asociados al uso "prematuro, ilimitado y sin supervisión" de la inteligencia artificial. Es necesario "que la inteligencia artificial sea un aliado y no una amenaza para el crecimiento y el desarrollo de los niños y adolescentes", insistió León XIV.2

La especial atención del Papa a la revolución tecnológica

Desde su elección, el pasado 8 de mayo, el Papa León XIV ha hablado en numerosas ocasiones sobre la IA y las nuevas tecnologías. El 10 de noviembre, en un mensaje dirigido a un congreso internacional celebrado en Roma, volvió a mostrar su preocupación por el "potencial destructivo de la tecnología" si esta se ve influida por "ideologías antihumanas". El 6 de noviembre, invitó a "poner la tecnología al servicio de la evangelización y del desarrollo integral de cada persona".

A mediados de septiembre, pidió a los teólogos que trabajaran en la IA para "dar respuestas sensatas a los retos digitales". En julio, con motivo de la cumbre "La IA al servicio del bien" celebrada en Ginebra, instó a la "claridad ética" en la regulación de la inteligencia artificial. Un mes antes, en un mensaje con motivo de una conferencia sobre el tema celebrada en el Vaticano, expresó su preocupación por las consecuencias de la IA en los niños.