IA: León XIV pide medidas para proteger a los niños contra la “manipulación”

IA-niños

Gorodenkoff | Shutterstock

I.Media - publicado el 13/11/25
El Papa León XIV hace un llamamiento para proteger a los niños de los riesgos de "manipulación" por parte de los algoritmos

Actualizar las leyes existentes y promover normas éticas para regular las nuevas tecnologías. Este es el nuevo llamamiento de León XIV para proteger a los niños de los riesgos de "manipulación" por parte de los algoritmos, en un discurso pronunciado el 13 de noviembre de 2025. Una preocupación recurrente del nuevo papa, ahora que la presencia de la inteligencia artificial (IA) ha aumentado exponencialmente en la vida cotidiana.

Tags:
inteligencia artificialniñospapa leon xiv
