Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Este sacerdote sana con su hogar y sus abrazos 

sacerdote Miuel con jóvenes

Courtecy of Patricia

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Patricia Navas - publicado el 13/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La parroquia del sacerdote Miguel David Pozo es una familia para muchos jóvenes y niños necesitados, donde encuentran un refugio seguro lleno de amor y plenitud  

El sacerdote Miguel David Pozo acoge en su casa a jóvenes en situación de calle. Les ofrece abrazos, y también un lugar donde dormir, comida, ducha,… algo como un hogar familiar.

A su parroquia de Santa Luisa de Marillac, en la periferia de Córdoba, muchos de esos chicos llegan "destrozados" desde distintos países africanos. 

"Tienen ayudas sociales pero no suelen encontrar la relación afectiva de alguien cercano que les proteja, les cuide", explica el padre Miguel David a Aleteia. 

Por eso él insiste sobre todo en sanar su corazón. "Curar las heridas desde lo afectivo es muy importante", afirma.

"Cuando una persona es abrazada, se siente segura, protegida, esperanzada -asegura el párroco-. Y un chico herido por la soledad, mucho más".

"Tocas al mismo Cristo"

sacerdote Miuel
Courtecy of Patricia

Consciente de la cultura de la sospecha que afecta a los curas y a la Iglesia, propone "no tener miedo a lo que pueda ocurrir, sino el corazón limpio". 

Y anima a favorecer la pureza a través de la "cercanía a Cristo, la adoración, la intención recta,…". "Yo no abrazo a un joven, sino al Señor -subraya-. Ahí tocas al mismo Cristo", añade.  

Miguel David afirma que muchos chicos que sufren el duelo de la separación de sus seres queridos y sus raíces, "al sentirse queridos, en pocos meses se fortalecen, estudian, luchan por sus metas, son más felices".

El sacerdote ha impulsado un amplio programa de atención a estos jóvenes llamado "La maleta de Luisa". El nombre hace referencia a la santa a la que está dedicada su parroquia.

Colaboran con él voluntarios del barrio, así como el obispado de Córdoba, el cabildo y otras parroquias, como la del pueblo de Priego.

El mensaje siempre actual de Pier Giorgio a los jóvenes
Te puede interesar :El mensaje siempre actual de Pier Giorgio a los jóvenes

Cura recíproca

Allí, el viernes pasado, 7 de noviembre de 2025, se celebró como cada año un encuentro para entregar productos de limpieza e higiene a esta parroquia para su acción social.

Asistieron el sacerdote Miguel David, quien habló de la importancia de la caricia y el abrazo para la cura recíproca, de quien los da y de quien los recibe. 

Y le acompañaron dos de los jóvenes a los que ayuda, que compartieron su experiencia de soledad y depresión.  Al final de la misa, muchos de los asistentes abrazaron a los visitantes. "Todos quedaron conmovidos por esos gestos de amor", asegura el cura.

Reconocimiento

El padre Miguel David ha recibido este mes de noviembre un Galardón Alter Christus del movimiento Regnum Christi por su entrega a los más pobres y su creatividad pastoral.

Junto a él han sido reconocidos otros sacerdotes, entre ellos los 62 párrocos de la zona española afectada por la DANA el año pasado por su atención a los damnificados.

San Diego de Alcalá, el santo de los panes y las rosas
Te puede interesar :San Diego de Alcalá, el santo de los panes y las rosas
&#8220;La fraternidad no es un sueño imposible&#8221;, afirma León XIV
Te puede interesar :“La fraternidad no es un sueño imposible”, afirma León XIV
Receta de la Madre Cabrini para no rendirse ante obstáculos
Te puede interesar :Receta de la Madre Cabrini para no rendirse ante obstáculos
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
jovenespobrezasacerdote
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día