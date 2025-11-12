Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) El día que la Madre Cabrini apareció en el New York Times

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - publicado el 12/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El New York Times, conocido por cubrir los hechos más relevantes del mundo, publicó varios artículos sobre vida de la Madre Cabrini.

En una época en que las mujeres raramente aparecían en los titulares, una religiosa italiana logró captar la atención del periódico más influyente del mundo. La Madre Francesca Xavier Cabrini, mejor conocida como la Madre Cabrini, reconocida por su inmensa labor entre los inmigrantes y los pobres, trascendió los muros de conventos y hospitales para dejar su huella también en la historia del periodismo.

Su vida de servicio, marcada por la compasión y la fe, inspiró al New York Times a dedicarle un artículo el día después de su muerte, reconociendo en ella a una verdadera amiga de los necesitados.

Madre Cabrini fue comparada con grandes santos a días de su muerte
Te puede interesar :Madre Cabrini fue comparada con grandes santos a días de su muerte
La revista Time nombra al Papa León como portavoz de la ética de la IA
Te puede interesar :La revista Time nombra al Papa León como portavoz de la ética de la IA

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
misionmisionerovideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día