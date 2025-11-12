(VIDEO) El día que la Madre Cabrini apareció en el New York Times

En una época en que las mujeres raramente aparecían en los titulares, una religiosa italiana logró captar la atención del periódico más influyente del mundo. La Madre Francesca Xavier Cabrini, mejor conocida como la Madre Cabrini, reconocida por su inmensa labor entre los inmigrantes y los pobres, trascendió los muros de conventos y hospitales para dejar su huella también en la historia del periodismo.
Su vida de servicio, marcada por la compasión y la fe, inspiró al New York Times a dedicarle un artículo el día después de su muerte, reconociendo en ella a una verdadera amiga de los necesitados.