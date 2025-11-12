Receta de la Madre Cabrini para no rendirse ante obstáculos

Enferma, frágil y con todo en contra, Santa Francisca Javier Cabrini demostró que la fe y la perseverancia pueden abrir caminos donde parecía no haber salida

Cuando Francisca Javier Cabrini llegó a Nueva York en 1889 con sus hermanas misioneras, el panorama no podía ser más desalentador. No las esperaban, no tenían dinero, y el arzobispo de la ciudad le dijo con franqueza: "Sería mejor que regresaran a Italia".

Pero ella respondió con serenidad y fe: "No, Excelencia. El Papa nos envió aquí, y aquí nos quedaremos".

Esa fue siempre la actitud de la Madre Cabrini: una mezcla de obediencia, valentía y confianza que transformó los "no se puede" en obras concretas de amor. A pesar de su frágil salud, fundó más de 60 escuelas, hospitales y orfanatos en varios continentes. ¿Cómo lo logró? Quizás porque tenía una "receta" muy especial para no rendirse.

1 Una fe que se alimenta cada día

Cabrini sabía que sin oración no hay perseverancia. Antes de emprender cualquier obra, buscaba luz ante el Sagrario. Esa fe diaria, sencilla y concreta, era su fuente de energía.

"Confíen en la Sagrada Providencia, que nunca falta a quienes esperan en Dios".

En un mundo donde el cansancio y la incertidumbre parecen reinar, su ejemplo nos recuerda que la fortaleza no se improvisa: se cultiva en la oración cotidiana.



2 Convertir la debilidad en oportunidad

Desde niña fue débil de salud y rechazaron su ingreso a varias congregaciones religiosas. Pero en lugar de rendirse, interpretó esos límites como una llamada a fundar su propia comunidad: las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón.

Cada "no" fue para ella una invitación a confiar más profundamente. Su vida enseña que nuestras fragilidades no nos definen; pueden ser, con Dios, el punto de partida de algo grande.

3 Soñar en grande, empezar en pequeño

Cabrini soñaba con ir a China, pero el Papa León XIII le pidió ir "no al Oriente, sino al Occidente", a ayudar a los inmigrantes italianos en América. Supo cambiar de rumbo sin perder la pasión por servir. Su receta: no renunciar a los grandes sueños, pero estar dispuestos a comenzar con los pequeños pasos de cada día.

4 Perseverar con alegría

PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

A pesar de la dureza de las misiones y de la incomprensión que a veces enfrentaba, Madre Cabrini conservaba el buen humor y la esperanza. Su alegría no era ingenua: nacía de saberse en manos de Dios.

"Cuando el trabajo parece pesado, recordemos que todo por amor se hace ligero".

5 Amar sin medida

Para Cabrini, el amor era la fuerza que lo transformaba todo. Su consigna era "hacer el bien, hacerlo bien y hacerlo con alegría". Ese amor concreto la llevó a abrazar a los más olvidados: niños huérfanos, enfermos, migrantes, ancianos. Ella nos enseña que la verdadera perseverancia nace del amor: quien ama, no se rinde.

En un tiempo donde todo parece efímero, la vida de la Madre Cabrini nos recuerda que la constancia, la fe y la ternura son ingredientes que no fallan.