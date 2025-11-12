Obras religiosas del Romanticismo musical por mujeres

Este es el coro de mujeres Ensemble VokalArs. Con el patrocinio de la SSVP. Quienes interpretan obras del romanticismo religioso, ¡Conoce más!



Para Santiago de Masarnau, Guillermo Morphy y Tomás Bretón, la música en el Romanticismo tiene su máximo sentido cuando se dirige al alma como expresión espiritual, inspiradora de emociones y sentimientos sublimes, por encima del entretenimiento.

Se entiende la música como un arte divino. Así consideraba también el resto de las expresiones artísticas que, vinculadas a lo bello, deben ir encaminadas al bien y a la mejora y perfección de la comunidad.

Compositor, pianista y crítico musical

Pavel Cordero / Shutterstock

Este legado musical de este vicentino, destacado compositor y músico del siglo XIX, figura clave del Romanticismo musical español, muestra la recuperación de su obra no sólo reivindica el valor de su legado, sino que también pone de relieve su espíritu profundamente humanitario y su capacidad para unir a las personas en torno a valores de fe, compasión y solidaridad.

Este concierto forma parte de un programa de actividades promovido por el Consejo Nacional de la SSVP para conmemorar el 175 aniversario de la llegada de la Sociedad a España.

Los actos incluyen eventos tanto en el país como en el extranjero con el objetivo de difundir la vida y obra de Masarnau, así como el impacto del carisma vicenciano en la sociedad actual.

Sugerencias de un compositor venerable para poner la música al servicio

Poner al música al servicio de la educación integral para potenciar la socialización y el desarrollo afectivo, estético y cognitivo con beneficios tanto morales como culturales para los niños y por lo tanto para la comunidad trae inumerables beneficios.

Él formaba coros. Hay muchas partituras compuestas y editadas por él.

"Del mismo modo que su actividad docente, la compositiva se vio afectada directamente por sus nuevas tareas y orientación vital". Antes se esforzó especialmente en la música pianística, después se vuelca en la música religiosa.

Cada vez más dedicado al órgano y al harmonium. sustituyó el piano por un harmonium en su cuarto de trabajo.



"Lo que absorbe principalmente mi atención es el órgano que han traído a San Luis de los Franceses de la casa Cavaillé Coll, de París, y que, como usted sabe, está a mi disposición a todas horas. Cabalmente es un deseo que tenía desde la edad de cinco años, y no exagero". (17).

Era organista de la Capilla de la Casa de Misericordia de Santa Isabel, y empezó a componer obras religiosas para el coro de niñas y jóvenes que creó en dicho asilo.

Dios salve a la Reina

PIGAMA / Shutterstock.com

En 1852 salen a la venta "Dios salve a la Reina" con texto de Pedro de Madrazo y "Letrillas religiosas".

En la década de 1860 Masarnau se vuelca en la composición de música sacra, en su mayor parte dirigía a las alumnas del Asilo de Santa Isabel, pero extendida a otros colegios y comunidades educativas. "La charité", "Cantos ofrecidos a las comunidades femeninas y a los establecimientos educativos":

Colección de obras corales con cantos a la Virgen, a la Eucaristía, al Ángel de la Guarda, a san Vicente de Paúl y a san José, y un Vía Crucis. Letanías y dos misas a tres voces de mujeres.

Composiciones de música religiosa

Más de 40 localizadas, aunque aún pendiente de estudio según María Nagore: misas y motetes en latín, letrillas, himnos y villancicos en castellano, en general sencillas, algunas a capella o tras con acompañamiento de órgano y harmonium.

Masarnau concibe sus obras sacras con una finalidad educativa, y también para dignificar la música religiosa que para él se encontraba en un lamentable estado de decadencia en España.