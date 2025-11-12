Aleteia
“La fraternidad no es un sueño imposible”, afirma León XIV

Pope Leo XIV during his weekly general audience in St. Peter's square at the Vatican on November 05, 2025.

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 12/11/25
Frente al "veneno de la enemistad", León XIV insistió en la audiencia general del 12 de noviembre sobre la "vocación original" de los cristianos de difundir la fraternidad en el mundo

"La fraternidad no es un hermoso sueño imposible, no es el deseo de unos pocos ilusos", declaró el papa León XIV durante la audiencia general del 12 de noviembre de 2025. Frente al "veneno de la enemistad", insistió en la "vocación original" de los cristianos de difundir la fraternidad en el mundo.

Tags:
fraternidadpapa leon xivsanta sede
