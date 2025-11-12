Son parientes de Charles de Foucauld, Pauline Jaricot y Pier Giorgio Frassati... Entre el orgullo, la humildad y la búsqueda de sentido, varios herederos dan testimonio a Aleteia de su íntima relación con su santo antepasado.

En su árbol genealógico llevan un nombre inscrito en el calendario litúrgico. En algunos casos, la herencia se adivina en su apellido, en una imagen piadosa o en una reliquia en un espacio de oración. En otros, se encarna en un compromiso, una vocación o un simple impulso del corazón. Estos descendientes de santos no reclaman gloria ni privilegios, solo buscan estar a la altura de un ejemplo que los supera.

Tras las huellas de un antepasado santo

Muchos descubren este parentesco por casualidad, al realizar una investigación genealógica o al escuchar una historia familiar. Otros crecieron en un ambiente en el que la memoria del santo era una presencia benévola. Y luego están aquellos que siguen la misma vocación, como el padre Gilles Barbe, jesuita que vive en Bruselas, Bélgica.

Aunque su nombre es desconocido para sus fieles, su árbol genealógico esconde a un beato. El padre Gilles es sobrino nieto del padre Ladislas Radigue, religioso picpuciano martirizado durante la Comuna el 26 de mayo de 1871. «Antes de que se hablara del padre Ladislas, nuestra familia no era consciente de cómo nuestra fe estaba arraigada en el pasado, ni de cómo alimentar nuestra fe de manera colectiva», explicaba a Aleteia.

Y añadía: «Mientras el cielo se oscurecía a su alrededor, él encontró una luz interior, discernió lo que era justo, encontró un motivo de alegría y esperanza, lo que hoy me dice mucho».

Una inspiración de misión

Jean de Roquette-Buisson también se siente inspirado por la figura misionera de su antepasada, Pauline Jaricot. «Soy descendiente de su hermano mayor, Paul», precisa este cuarentón, que tuvo la alegría de vivir la beatificación de Pauline Jaricot en Lyon el 22 de mayo de 2022.

Una filiación que afirma vivir con mucha humildad y gratitud: «Pauline Jaricot se entregó por completo a los más vulnerables y a las obras caritativas. Ella es un ejemplo para mí». Desde los 21 años, Jean de Roquette-Buisson es voluntario y ayuda a personas con discapacidad en diferentes asociaciones, entre ellas la Orden de Malta. Una causa que le es muy querida.

Raphaëlle de Foucauld, cuyo marido es pariente de San Carlos de Foucauld, también se inspira en la vida de este «hermano pequeño universal» que se santificó mediante un proceso de entrega al Padre. «Es una verdadera suerte. Nos sentimos impulsados por este vínculo familiar», se alegra Raphaëlle de Foucauld. «Lo que siempre me ha conmovido de él es su humildad», explica la consejera matrimonial y familiar. «Su disponibilidad hacia los demás, su capacidad de escuchar... Inspira muchas actitudes que son muy apreciadas por un terapeuta».

Una misión de memoria

courtesy of Raphaëlle de Foucauld

Aunque Clémentine Beauvais no es creyente, se siente muy cercana a su antepasada, santa Margarita María Alacoque, sobre todo desde que le dedicó una obra titulada Sainte Marguerite-Marie et moi (Santa Margarita María y yo), publicada en 2021. «Hubo un antes y un después de este libro. Antes, el hecho de tener a santa Margarita María en el árbol genealógico era más bien una broma familiar, salvo para mi abuela, que era piadosa y se lo tomaba en serio.

Cuando empecé a escribir mi libro, todo cambió radicalmente, empecé a ver a santa Margarita María de otra manera», confiesa la joven. Aunque sigue siendo tan agnóstica como antes, admite que su santa antepasada sigue presente en su vida, sobre todo desde el estreno de la película Sacré-Coeur. «Recibo muchas cartas y mensajes, y cuando estoy en una iglesia, ahora busco una vidriera con ella... Me alegra ser testigo de este fuerte regreso de Margarita María», se regocija Clémentine Beauvais.

En Polonia, Wanda Gawronska, de 98 años, ha convertido su vida en un homenaje vivo a su tío, Pier Giorgio Frassati, canonizado el 7 de septiembre de 2025 en Roma por León XIV. A pesar de su avanzada edad, quiso estar presente en este día tan importante para ella. «Lo que llama la atención de su vida es su coherencia, su continuidad en una auténtica autenticidad», confesó a Aleteia en 2018. Cada gesto de su vida cotidiana parece guiado por el recuerdo de Pier Giorgio Frassati.

Desde hace varios años, no deja de dar testimonio de la vida de este joven italiano amante de la vida, apóstol de la caridad y deportista consumado, que murió fulminado por la enfermedad a los 24 años. Son precisamente todas estas cualidades de su tío las que ella considera atractivas para los jóvenes de hoy. «La juventud de hoy sabe perfectamente que puede identificarse con él. Sabe que, siguiendo su ejemplo, puede transformar su vida en una «maravillosa aventura».

Apoyo y guía espiritual

Tener un santo en la familia también permite establecer una fuerte relación espiritual con él. Cuando surgen las pruebas, muchos dicen haber encontrado apoyo y consuelo en esta filiación especial, como atestigua Raphaëlle de Foucauld. «Rezamos a menudo a Charles de Foucauld, sobre todo en momentos difíciles».

En la familia de Jean de Roquette-Buisson, desde la beatificación de Pauline Jaricot, que permitió reunir a toda su gran familia, se ha creado un grupo de WhatsApp para rezar juntos el rosario en el espíritu de la beata de Lyon. «Resulta que yo también tengo un vínculo familiar con Charles de Foucauld. A menudo recitamos su oración de abandono en familia», precisa, añadiendo que su abuela paterna pudo conocer al santo en la década de 1910, cuando tenía 3 o 4 años.











