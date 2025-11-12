Aleteia
Conozca a la reciente beata fundadora carmelita de la India

Venerable Eliswa of the Blessed Virgin Mary

Friendswithsaints | CC BY-SA 4.0

Philip Kosloski - publicado el 12/11/25
La beata madre Eliswa Vakayil de la Santísima Virgen María, fundadora carmelita, fue elevada a los altares en una ceremonia especial celebrada en Kerala, India.

El papa León XIV aprobó que la madre Eliswa Vakayil fuera hecha beata y fijó la fecha de la ceremonia para el 8 de noviembre en Kerala, India.

La beatificación fue presidida por el cardenal Sebastián Francis, nombrado cardenal por el papa Francisco en 2023. Antes de la ceremonia, el cardenal Sebastián elogió a la madre Eliswa en declaraciones a Radio Veritas Asia, explicando que era «una mujer de gran sustancia, arraigada en la fe, guiada por la convicción y generosa en el amor».

También añadió, citando las propias palabras de la Madre Eliswa:

«El único objeto de nuestro deseo deben ser las cuatro letras: DIOS. La humanidad necesita volver a la primacía de Dios, por encima de la creación, la humanidad y la historia».

La madre Eliswa es importante en la historia del catolicismo en la India, ya que fundó la Congregación de las Carmelitas Teresianas (C.C.T.), establecida en 1866 como la primera congregación autóctona de mujeres de la India.

¿Quién era la madre Eliswa?

Nació en 1831, se casó a los 16 años y tuvo una hija antes de que su marido falleciera inesperadamente.

J-P Mauro escribe para Aleteia que, aunque «se le sugirió a Eliswa que se volviera a casar, ella prefirió sumergirse en una vida de oración silenciosa y servicio. Comenzó a visitar con frecuencia su parroquia católica en Koonammavu, donde asistía a la adoración del Santísimo Sacramento y se entregaba por completo al Espíritu Santo».

Unos 15 años más tarde, Eliswa sintió la llamada a consagrar su vida a Dios y se acercó al reverendo padre Leopold Beccaro O.C.D., pidiéndole orientación espiritual. A continuación, pasó cuatro años de intenso discernimiento, en los que su hermana y su hija se unieron a ella en la oración.

Mauro explica que «las tres ingresaron en la orden carmelita en 1866, cuando se trasladaron a un convento de bambú recién construido que se convirtió en la base de la Comunidad de Carmelitas Teresianas (C.C.T.)».

Pasó el resto de su vida en oración contemplativa y muchos reconocieron su notable santidad durante su vida.

Eliswa murió el 18 de julio de 1913 y fue enterrada en la Basílica de Nuestra Señora del Monte Carmelo y San José. Más tarde, su cuerpo fue trasladado a una capilla funeraria llamada Smruthi Mandhiram en el Convento de San José de la C.C.T. en Varappuzha.

Tags:
carmelitasindiasantos
