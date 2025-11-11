Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Sin categoría
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Significado del crisma en los sacramentos

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - publicado el 11/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El Santo Crisma es un aceite especial, mezclado con bálsamos y consagrado por el obispo, que se usa en los sacramentos donde Dios nos consagra y fortalece con su Espíritu Santo.

Desde tiempos antiguos, los signos visibles han ayudado al ser humano a comprender y vivir las realidades invisibles de la fe. Entre ellos, el santo crisma ocupa un lugar especial: es un símbolo de consagración, identidad y envío.

Este aceite perfumado, consagrado solemnemente por el obispo, no solo representa la acción del Espíritu Santo, sino que hace presente su fuerza transformadora. A través de él, Dios marca a sus hijos, los fortalece y los envía a irradiar su amor en el mundo.

En este video te invitamos a descubrir el profundo significado del Santo Crisma y su presencia en los principales sacramentos de la Iglesia.

(VIDEO) ¿Cuáles son los frutos de recibir la Eucaristía? &#8211; Preguntas al Padre
Te puede interesar :(VIDEO) ¿Cuáles son los frutos de recibir la Eucaristía? – Preguntas al Padre
Tres sacramentos que necesitas para poder casarte
Te puede interesar :Tres sacramentos que necesitas para poder casarte
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
sacerdotesacramentovideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día