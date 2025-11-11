Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Conoces a la patrona de los gatos?

Fátima Navarro - publicado el 11/11/25
Santa Gertrudis de Nivelles es recordada no solo como abadesa y fundadora de monasterios, sino también como la patrona de los gatos y protectora contra los roedores y las plagas. 

Entre los santos que han dejado una huella singular en la devoción popular, pocos despiertan tanto afecto y curiosidad como santa Gertrudis de Nivelles. Su historia combina la fe, la vida monástica y una profunda conexión con la naturaleza. A lo largo de los siglos, su figura trascendió el ámbito religioso para convertirse en símbolo de protección, armonía y cuidado de los animales.

En especial, su nombre está ligado a una criatura que ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos: los gatos.

