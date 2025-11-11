A pesar de algunos contratiempos, la Fundación que impulsa la beatificación de Fulton J. Sheen ha declarado que el siguiente paso en su causa es "inevitable".

El 28 de junio de 2012, el obispo Fulton J. Sheen fue reconocido por sus "virtudes heroicas" y declarado "venerable" por el papa Benedicto XVI. Fue un hito importante en la causa para su beatificación y canonización, que fue iniciada oficialmente en 2002 por el obispo Daniel R. Jenky de Peoria, Illinois.

Tras un exhaustivo estudio médico, en 2010 se atribuyó un milagro a la intercesión de Fulton Sheen. El milagro consiste en la inexplicable recuperación de James Fulton Engstrom, un niño que nació aparentemente muerto en septiembre de 2010, hijo de Bonnie y Travis Engstrom, de la localidad de Goodfield, en la zona de Peoria.

Un panel de siete expertos médicos que asesoran a la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano aprobó por unanimidad el milagro.

Este milagro abrió la posibilidad de que Fulton Sheen fuera beatificado y, tras una batalla pública por sus restos entre la Arquidiócesis de Nueva York y la Diócesis de Peoria, todo quedó listo para que se llevara a cabo la ceremonia.

Su beatificación estaba prevista para el 21 de diciembre de 2019, pero semanas antes de la ceremonia, el Vaticano la suspendió debido a una investigación judicial sobre denuncias de abusos sexuales en la diócesis de Rochester, Nueva York.

Desde entonces, la causa ha quedado en suspenso, pero los acontecimientos recientes han abierto la posibilidad de que la ceremonia de beatificación se reprograme finalmente.

"Sheen está limpio"

Monseñor Jason Gray, director ejecutivo de la Fundación Arzobispo Fulton John Sheen, declaró a OSV News a finales de 2024 que "Sheen está limpio… No se ha presentado ninguna acusación que lo impugne".

La Fundación realizó un examen exhaustivo de todos los casos que se presentaron y no encontró ninguno relacionado con Fulton Sheen. Incluso presentaron sus conclusiones a la Congregación para las Causas de los Santos y se acordó que Sheen no tenía ninguna culpa.

Sin embargo, monseñor Gray señaló que "lo único que queda es una investigación "inactiva" de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia Jones".

Dado que la investigación sigue abierta, se desconoce si el Vaticano seguirá adelante con la beatificación, a pesar de que Fulton Sheen no ha sido vinculado a ningún caso.

A pesar de los contratiempos, monseñor Gray afirmó que su beatificación es "inevitable".

Los peregrinos vienen a rezar

Recientemente, la Diócesis de Peoria ha inaugurado "The Fulton J. Sheen Experience" (La experiencia de Fulton J. Sheen) para acoger a los miles de peregrinos que acuden a rezar ante la tumba de Fulton Sheen.

Además, el obispo Louis Tylka, actual obispo de Peoria, ha señalado que se pondrá en contacto con el papa León XIV para tratar el tema: "Si Dios quiere, esperamos que sea pronto… Sin duda, con un nuevo Santo Padre, nos pondremos en contacto con él para animarle a que nos permita seguir adelante con esto".