Desde Cate Blanchett hasta Mónica Bellucci, se reunirán con León XIV en el Vaticano

Este sábado 15 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas, el papa León XIV recibirá al mundo del cine en una audiencia organizada en el Palacio Apostólico del Vaticano, según anunció el 10 de noviembre el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Numerosas personalidades italianas e internacionales participarán en este encuentro, que también brindará al papa la oportunidad de compartir sus gustos cinematográficos.
Esta audiencia constituye una especie de prolongación del Jubileo de los artistas y del mundo de la cultura, cuya celebración el pasado mes de febrero se vio eclipsada por la hospitalización del papa Francisco. El pontífice argentino había expresado en varias ocasiones su apertura a diferentes expresiones artísticas, en particular al recibir a artistas en junio de 2023 y luego a humoristas en junio de 2024.
La cancelación de su encuentro con el mundo del cine, previsto para el pasado 17 de febrero en Cinecittà, llevó a programar esta nueva audiencia. Entre las personalidades ya anunciadas en febrero y que estarán presentes este sábado se encuentra la actriz italiana Monica Bellucci, famosa, entre otras cosas, por interpretar el papel de María Magdalena en La pasión de Cristo, de Mel Gibson.
Muchas otras personalidades, algunas mucho más alejadas del ámbito de la Iglesia católica, han anunciado su presencia. La lista provisional incluye, en particular, a las actrices estadounidenses Cate Blanchett y Alison Brie, al actor estadounidense-danés Viggo Mortensen y, sobre todo, a numerosos directores como los franceses Bertrand Bonello, Stéphane Brizé y Gaspar Noé, el serbio Emir Kusturica, los italianos Matteo Garrone y Giuseppe Tornatore. El australiano George Miller o los estadounidenses Abel Ferrara, Spike Lee y Gus Van Sant.
La lista también incluye al director italiano Marco Bellocchio, aún en activo a sus 86 años, cuya última película, Rapito (El secuestro, en español), estrenada en 2023, constituía una violenta crítica a la actitud del papa Pío IX durante el caso Mortara, que acaparó los titulares en la segunda mitad del siglo XIX, poco antes de la caída de los Estados Pontificios.
Como preámbulo a este encuentro del Papa con el mundo del cine, se emitirá un mensaje en vídeo de León XIV en el que comparte su afecto por cuatro películas: La vida es bella (1997), de Roberto Benigni, una película que también fue muy apreciada por Juan Pablo II, y la película homónima de Frank Capra, realizada en 1946, así como otras dos películas estadounidenses: Sonrisas y lágrimas (1965), de Robert Wise, y Gente como la otra (1980), de Robert Redford, recientemente fallecido.