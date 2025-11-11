Cómo prevenir y proteger a tus hijos de un abuso infantil

¿Qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos ante cualquier tipo de abuso? Aquí unas claves de expertos para cuidar de su infancia a toda costa

La infancia es una etapa única, frágil y maravillosa. Es el momento en que los niños descubren el mundo, construyen su identidad y aprenden qué es el amor, la confianza y el respeto. Proteger esa etapa no solo significa cuidar su salud o su educación, sino también resguardar su bienestar emocional y su seguridad integral.

En la actualidad, hablar de la protección infantil es más necesario que nunca. El abuso hacia niños y niñas puede presentarse de muchas formas —física, emocional o sexual—, y en la mayoría de los casos ocurre en entornos cercanos, lo que lo hace aún más doloroso y complejo. Sin embargo, la buena noticia es que la prevención comienza en casa, con información, comunicación y amor.

Como madres, padres o tutores, tenemos el poder de enseñarles a nuestros hijos a reconocer sus límites, a expresar lo que sienten y a confiar en nosotros. No se trata de criar con miedo, sino de educar con conciencia.

Dasha Petrenko | Shutterstock

Niños vulnerables = víctimas

Estudios en donde entrevistaron a varios agresores, coinciden en que uno de los rasgos en los que se fijan al momento de escoger a su víctima es en qué tan sólida es la relación de los hijos con los padres.

Ya que no suelen acercarse a niños que llevan una buena relación con sus padres, donde hay comunicación, protección por parte de los padres y que además los niños saben decir "no" y ponen límites.

De lo contrario, cuando no hay una buena relación entre padres e hijos, estos suelen acercarse con mayor facilidad.

A continuación te ofrecemos algunas herramientas y reflexiones para acompañar a tus hijos en su crecimiento, proteger su infancia y fortalecer su confianza desde el amor.

1 Hablar y explicar sobre las partes del cuerpo

La doctora Nathalie Weder, psiquiatra infantil y de adolescentes, recomienda hablar desde temprana edad con los hijos para explicarles la función de cada una, mencionando cada parte de su cuerpo con su respectivo nombre. No modifiques el nombre de las partes del cuerpo para que suene "bonito", este es un error que puede confundir a los niños.

2 Enseñar a los hijos que existen las partes intimas

fizkes | Shutterstock

Debemos explicar a los niños que hay ciertas zonas del cuerpo que son íntimas, por lo que no son para que todo el mundo las vea y las toque.

La doctora Natalie explica qué debemos decirles que solo ciertas personas y en ciertos lugares pueden ver sus partes íntimas: por ejemplo un médico en presencia de mamá o papá. Así como también los padres de familia en ciertas ocasiones.

3 Enseñarles a fijar límites en su cuerpo

Sin duda, este punto es esencial, como padres pueden enseñar a sus hijos a decir "no" cuando una persona quiere ver sus partes íntimas o incluso tocarlas. Sin embargo, estos límites van desde el momento en que un niño no quiere ser abrazado o saludar de beso, independientemente de si es un familiar o amigo cercano.

Como padres, también es importante que respeten los límites de sus hijos y que no los fuercen a hacer algo que no quieren o con lo que se sienten incómodos.

4 No guardar secretos

Definitivamente, enseñar a los niños a no guardar secretos sobre su cuerpo es clave, especialmente si alguien los engaña diciéndoles que "es un secreto" o que "solo están jugando".

O amenazas como: "si dices algo no te van a creer, se va a enojar contigo o te van a regañar", entre muchas otras frases, pero como padres deben dar la confianza a sus hijos y hacerle saber que no importa que papá y mamá están para cuidarlos.

Cada vez que escuchas, abrazas y crees en tu hijo, estás construyendo su mayor fortaleza: la confianza.