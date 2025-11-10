¿Qué dice el fenómeno de la claridad terminal sobre el alma?

Justo antes de morir, muchos pacientes experimentan el fenómeno de la claridad terminal, recuperando la memoria y la personalidad. ¿Es esto posible en el alma?

Los médicos y las familias describen historias similares: una persona sumida en la demencia durante años, que ni siquiera reconoce a sus seres queridos, de repente vuelve a la vida. Sonríe, habla con frases completas, pregunta por sus hijos, recuerda el pasado. Y luego, ocurre el siguiente fenómeno, después de una hora, a veces después de un día, se va.

Este fenómeno, denominado lucidez terminal, intriga desde hace tiempo a científicos y creyentes. Recientemente, también se ha convertido en un argumento en un sonado ensayo de Charles Murray en el Wall Street Journal, que se pregunta si el ser humano es algo más que su cerebro.

La neurobiología en una encrucijada

Gorodenkoff | Shutterstock

Desde una perspectiva puramente materialista, estos «despertares» no tienen sentido. Un cerebro destruido por el Alzheimer, un derrame cerebral o una enfermedad terminal no debería recuperar repentinamente todas sus funciones, sería como si un corazón sin sangre volviera a latir.

Sin embargo, los casos documentados de lucidez terminal se multiplican. El psicólogo austriaco Alexander Batthyány, profesor de la Universidad de Viena y director del Instituto Viktor Frankl de Logoterapia de esa ciudad, lleva más de una década recopilando datos sobre este fenómeno. Su base de datos contiene varios cientos de episodios descritos, a menudo procedentes de hospicios y residencias de ancianos. Muchos de ellos han sido confirmados por el personal médico y los familiares.

La mente y sus funciones cognitivas

En 2020, Batthyány y sus colegas publicaron un análisis en la revista Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice , señalando que, en la mayoría de los casos, se trata de personas cuyas funciones cognitivas se habían «perdido de forma permanente según todos los criterios neurológicos conocidos». Sin embargo, poco antes de morir, recuperan la conciencia.

Para muchos investigadores, estos momentos son una señal de que en el ser humano existe algo más que pura materia, una forma de conciencia independiente del cerebro que la tradición denomina alma.

¿Puede la ciencia explicar esto?

Sin embargo, algunos neurólogos no se dan por vencidos. Sugieren que la demencia puede no destruir por completo las estructuras responsables de la conciencia, sino solo bloquearlas. Al final de la vida, como resultado de cambios químicos o eléctricos en el cerebro, estos circuitos pueden «sorprender» por un momento.

A veces se observan fenómenos similares en pacientes con lesiones cerebrales: medicamentos como el zolpidem pueden provocar «milagros» de breve duración en el retorno de la conciencia. ¿Es posible que la biología dé un último destello antes de apagarse?

La frontera entre la ciencia y el misterio

Chinnapong-Shutterstock

Una cosa es segura: la lucidez terminal plantea a la ciencia preguntas que no pueden responderse con un simple «se aclarará con el desarrollo de la ciencia». En los momentos en que las funciones corporales se apagan y el ser humano recupera momentáneamente su conciencia, muchos ven la prueba de que la conciencia no termina con el último aliento.

Tampoco existe una explicación puramente materialista de este fenómeno. Por lo tanto, puede ser un momento observable de preparación del alma para el encuentro con el Creador.

Fuentes: