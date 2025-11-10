Aleteia
¿Por qué un cementerio es considerado «tierra sagrada»?

PRIEST BLESSING CEMETERY

Pascal Deloche | Godong | Photononstop

Bendición de tumbas en el cementerio de Villemomble, en Francia

Philip Kosloski - publicado el 10/11/25
Los obispos consagran la tierra física que alberga a los muertos hasta la Resurrección porque el cementerio será tierra sagrada para recibir a nuestros difuntos

Cuando los cristianos hablan de «tierra sagrada», suelen referirse al edificio de una iglesia, el lugar donde se siente más intensamente la presencia de Dios. Si bien eso es cierto, un lugar sagrado que a menudo se descuida es el cementerio local.

La Iglesia siempre ha tratado a los difuntos con el máximo respeto y el cementerio es el lugar donde esa creencia se practica claramente. Cuando se crea un nuevo cementerio católico, el obispo (o, en ocasiones, un sacerdote designado por él) acude para bendecirlo y santificar la tierra donde serán enterrados los difuntos.

Bendición de un cementerio

La primera acción del obispo es recorrer todo el cementerio, rociando agua bendita sobre el suelo. Durante ese tiempo se cantan las siguientes palabras, que recuerdan a la música del ritual de Pascua Asperges: «Purifícame con hisopo, Señor, y quedaré limpio de pecado. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve».

A continuación, el obispo recita la siguiente oración del Ritual Romano (u otras oraciones del libro ritual actualizado), purificando el cementerio de todo mal y convirtiéndolo en un lugar sagrado hasta el fin de los tiempos.

Señor Dios, Padre de gloria eterna, consuelo de los afligidos, vida de los justos, gloria de los humildes, te suplicamos humildemente que mantengas este cementerio libre de toda vileza de espíritus impuros, que lo purifiques y bendigas, y finalmente que des integridad duradera a los cuerpos traídos aquí para su entierro.

Y al final de los tiempos, cuando los ángeles toquen sus trompetas, que todos los que hayan recibido el sacramento del bautismo, que hayan perseverado en la fe católica hasta la muerte y cuyos restos hayan sido depositados en este cementerio, sean recompensados en cuerpo y alma con las alegrías eternas del cielo; por Cristo nuestro Señor.

Rezar por los que serán enterrados

Se reza una segunda oración, recordando la misericordia de Dios y rezando por todos aquellos que serán enterrados allí.

Dios, Creador del mundo y Redentor de la humanidad, que dispones maravillosamente los destinos de todas las criaturas, visibles e invisibles; te suplicamos humilde y sinceramente que santifiques, purifiques y bendigas este cementerio, donde los cuerpos de tus siervos descansan debidamente, después de que el trabajo y el cansancio de esta vida han llegado a su fin.

Perdona, en tu gran misericordia, los pecados de aquellos que confían en ti, y concede generosamente un consuelo sin fin a sus cuerpos que descansarán en este cementerio, esperando la llamada de la trompeta del arcángel Miguel.

Estas oraciones son importantes y enfatizan el carácter sagrado de un cementerio, un lugar similar en dignidad a una iglesia. Nos recuerdan que los cementerios están reservados para un propósito sagrado y deben ser tratados como tales. Por eso es necesario protegerlos de cualquier actividad indisciplinada que profane la santidad del lugar.

Así que la próxima vez que visites un cementerio, recuerda que caminas sobre tierra santa, bendecida no solo por las oraciones del obispo, sino también por la presencia de nuestros hermanos y hermanas fallecidos en Cristo.

