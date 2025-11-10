León XIV nombra a un fraile agustino “vicerregente” de la Casa Pontificia

El papa León XIV ha nombrado al padre Edward Daniang Daleng vicerregente de la Prefectura de la Casa Pontificia, el "primer círculo" al servicio del pontífice en el Vaticano, según ha anunciado la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 10 de noviembre de 2025. Este sacerdote nigeriano, miembro de los agustinos —la orden religiosa de origen del papa—, apoyará al actual regente, monseñor Leonardo Sapienza.
Compuesta por seis personas, la Prefectura de la Casa Pontificia es el organismo encargado de las actividades del Papa, con excepción de las ceremonias litúrgicas. Se ocupa del servicio de antesala del Papa durante las visitas, de la organización de los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana, y de las visitas papales al Vaticano, a Roma y a Italia. Además, organiza la Capilla Pontificia (el conjunto de personas que asisten directamente al Papa en sus funciones espirituales) y la Familia Pontificia (el conjunto de capellanes de Su Santidad y pronotarios apostólicos).
La constitución apostólica Praedicate Evangelium (2022), que regula el funcionamiento de la Curia Romana, establece que la Prefectura de la Casa Pontificia esté dirigida por un prefecto. El último prefecto, monseñor Georg Gänswein, que también fue secretario de Benedicto XVI hasta su muerte, perdió sus responsabilidades como prefecto por decisión del papa Francisco tras los desacuerdos entre ambos a partir de 2020, antes de perder formalmente el título en febrero de 2023.
Desde entonces, es el brazo derecho del prefecto, el regente monseñor Leonardo Sapienza, quien dirige la Prefectura. A menudo se le ve junto al pontífice. El cargo de vicerregente, que ocupará el padre Daleng, es, por el contrario, una creación del papa León XIV: de hecho, no está previsto en Praedicate Evangelium.
Originario de Yitla'ar, en el centro de Nigeria, y de 48 años de edad, Edward Daniang Daleng ingresó en la Orden de San Agustín en 2001, el año en que Robert Francis Prevost se convirtió en su prior general. Pronunció sus votos solemnes en 2004 y fue ordenado sacerdote en 2005. En 2012, obtuvo su doctorado en teología moral en la Academia Alfonsiana de Roma.
De 2013 a 2025, el padre Edward Daleng fue miembro del consejo general de su orden como asistente para África. También fue nombrado procurador general de la Orden de San Agustín en 2015, es decir, la persona encargada de las relaciones de su orden con la Santa Sede y el Papa.