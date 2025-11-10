Cómo sobrevivió el gran santo Martín al veneno

A pesar de todos los peligros que encuentra en el camino hacia Hungría, a donde se dirige tras un sueño, y a pesar de una conversación con el diablo, que se le aparece en persona para asustarlo, Martín finalmente llega a Sabaria, pero en su ciudad natal las cosas no van tan bien como esperaba e incluso sobrevivió a un veneno.

El 11 de noviembre, los cristianos celebran al gran santo Martín de Tours, el militar misericordioso, cuyo nombre lo llevan muchas iglesias. Aleteia continúa la historia de las desventuras del antiguo soldado, esta vez en una isla desierta

Es cierto que su madre le escucha y pide el bautismo, pero su padre, que en el pasado lo repudió y lo entregó a la policía militar, con la edad se ha vuelto aún más obstinado en su odio hacia los cristianos y no quiere tener nada que ver con este hijo decepcionante que ni siquiera ha sido lo suficientemente hábil, al renegar de los antiguos dioses, como para adherirse al arrianismo que profesa el emperador.

Además, al cabo de unos meses, molestas por ver que Martín atraía a demasiada gente a la fe católica, las autoridades lo expulsan de Sabaria tras azotarlo en la plaza pública.

Exiliado en una isla desierta

Saint Martin de Tours. Shutterstock

Martín regresa a la Galia, pero al llegar a Milán se entera de que su obispo, Hilario, defensor de la lucha contra la herejía arriana, ha sido destituido y exiliado a Oriente. En estas circunstancias, ¿por qué volver a Poitiers? Se instala en Milán e intenta levantar el ánimo de los católicos, perseguidos por el obispo oficial, el arriano Auxencio. Este no tarda en ofenderse por las predicaciones del recién llegado y exigir su expulsión de la ciudad.

Recordando la promesa de Cristo a los discípulos, afirmando que podrían tomar serpientes con sus propias manos y beber veneno sin peligro, Martín se arrodilla y comienza a rezar fervientemente.

De forma voluntaria, o más bien por condena judicial, Martín y un sacerdote católico milanés son enviados a una isla del golfo de Génova, Galinaria, un islote desolado, poblado únicamente por aves marinas. Los dos clérigos se consuelan diciéndose que así escapan de la compañía de los herejes y que en ese lugar podrán llevar una vida comparable a la de los padres del desierto egipcio, a quienes la Iglesia tiene en tan alta estima.

Por haber leído La vida de San Antonio Ermitaño, el best-seller del obispo Atanasio de Alejandría, Martín sabe cómo vivían estos amigos de Dios: en continua oración, mortificación y ayuno, que solo rompían para ingerir algunas verduras hervidas de sus huertos.

Una ensalada de eléboro

Por desgracia, en Galinaria no hay huerto, y se necesitaría tiempo para cultivar algo. Así que, como hay que alimentarse mientras tanto, recogen y comen lo que encuentran en la isla. Martin y su amigo, ambos urbanitas, no saben nada de botánica y recogen al azar cualquier hierba que les parece comestible. No sin riesgos...

Un día, Martin prepara una ensalada de eléboro, una hierba medicinal que, en dosis elevadas, resulta tóxica. Poco después, como es lógico, se retuerce de dolor abdominal, doblegado por las náuseas, bañado en sudor y presa de terribles mareos. Envenenado y moribundo... Cualquiera habría entrado en pánico.