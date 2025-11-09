Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

León XIV pide a los cristianos que construyan la Iglesia con “cimientos sólidos”

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-mass-saint-john-Lateran

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 09/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
León XIV, en la celebración del 9 de noviembre de 2025 en la basílica de San Juan de Letrán, afirmó que solo con humildad, paciencia y la ayuda de Dios se forma una verdadera comunidad de fe

"La historia milenaria de la Iglesia nos enseña que solo con humildad y paciencia se puede construir, con la ayuda de Dios, una verdadera comunidad de fe", aseguró León XIV al celebrar el 9 de noviembre de 2025 en la basílica de San Juan de Letrán la solemnidad de la dedicación de la catedral de la diócesis de Roma. Recordando que su construcción se llevó a cabo "a petición del emperador Constantino, una vez concedida a los cristianos, en 313, la libertad de profesar su fe y practicar su culto", el Papa tejió la metáfora arquitectónica invitando a los fieles a construir su vida sobre la "roca de Cristo". 

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
papa leon xivsanta sede
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día