En el cielo no hay aislamiento ni depresión

niña triste

Deborah Lee Rossiter | Shutterstock

Philip Kosloski - publicado el 09/11/25
En el cielo, seremos verdaderamente una gran familia feliz, donde todas nuestras lágrimas serán enjugadas y nuestros anhelos de amistad serán satisfechos.

A veces, la vida en la Tierra puede ser dura, especialmente si estamos en aislamiento o depresión, pensando que nadie nos quiere ni quiere ser nuestro amigo. Eso no pasa en el cielo.

Desgraciadamente, no existe una cura permanente para esos sentimientos en la tierra. Es posible que podamos obtener un alivio temporal para cualquier dificultad que nos depare el día. Los problemas más graves o los problemas de salud pueden aliviarse en cierta medida con terapia o medicación. Pero seguirá habiendo días oscuros en los que nos sentiremos tentados a desesperar. Hay una razón por la que la oración «Salve, Reina Santa» llama a esta tierra «valle de lágrimas».

La buena noticia es que cualquier sufrimiento que padezcamos durante esta vida desaparecerá si somos fieles a Dios y morimos con el firme deseo de estar con él por toda la eternidad. Puede que tengamos que purgar nuestros pecados en el purgatorio, pero el destino final del cielo nos proporcionará descanso y alivio eternos.

No hay aislamiento en el cielo

El papa Benedicto XVI reflexionó sobre esta realidad en un mensaje del Ángelus el 1 de noviembre de 2012. Explica cómo el cielo es un lugar de comunión que está más allá de nuestra comprensión:

Esta inserción en Cristo también nos abre —como he dicho— a la comunión con todos los demás miembros de su Cuerpo Místico, que es la Iglesia, una comunión que es perfecta en el «Cielo», donde no hay aislamiento, ni competencia, ni separación. 

La simple verdad es que no fuimos creados para estar solos. Aunque hay momentos en nuestras vidas en los que preferimos estar solos, no está destinado a ser un estado permanente en la vida. Dios nos creó para la comunidad, para la comunión con los demás.

Desgraciadamente, en nuestro mundo caído, esa comunión se rompe a menudo y nos cuesta estar rodeados de personas que nos han hecho daño de alguna manera, que son todas, de una forma u otra.

Una realidad distinta

El cielo es una realidad completamente diferente a la tierra, ya que estaremos plenamente unidos a Dios y plenamente unidos a todos los demás que están unidos a Dios. Eso significa que todos los santos (los que conocemos y los que no conocemos) serán nuestros amigos eternos.

El papa Benedicto XVI comenta además cómo «en [el Día de Todos los Santos] tenemos un anticipo de la belleza de esta vida plenamente abierta a la mirada del amor de Dios y del prójimo, en la que estamos seguros de alcanzar a Dios en los demás y a los demás en Dios».

En lo más profundo de nuestra alma, anhelamos a Dios y la comunión con nuestro prójimo. El cielo es ese lugar donde estos deseos se cumplirán y ya no tendremos que preocuparnos por estar solos.

cielo, depresion, soledad
