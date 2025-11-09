Tras la oración del Ángelus del 9 de noviembre de 2025, León XIV relacionó la conmemoración de los fieles difuntos, celebrada una semana antes, con el recuerdo de las víctimas de las guerras. El Papa también expresó su cercanía a los filipinos afectados por el paso de varios tifones.
"Expreso mi profundo agradecimiento a quienes, a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra", declaró León XIV. No mencionó ningún país o región en particular, pero Ucrania, Tierra Santa y Sudán siguen siendo, naturalmente, motivos de gran preocupación para la Santa Sede.
"En los últimos días hemos rezado por los difuntos. Entre ellos, lamentablemente, hay muchos que han muerto en los combates y los bombardeos, a pesar de ser civiles, niños, ancianos y enfermos", se entristeció el pontífice.
"Si realmente queremos honrar su memoria, que se detenga el fuego y se inicien las negociaciones", insistió, en línea con sus múltiples llamamientos, desde el comienzo de su pontificado el pasado 8 de mayo, a favor de "una paz desarmada y desarmante".
Preocupación por Filipinas
Tras la oración del Ángelus del 9 de noviembre de 2025, León XIV relacionó la conmemoración de los fieles difuntos, celebrada una semana antes, con el recuerdo de las víctimas de las guerras. El Papa también expresó su cercanía a los filipinos afectados por el paso de varios tifones.
"Estoy cerca de la población de Filipinas, afectada por un violento tifón", declaró León XIV, tras el paso del tifón Kalmaegi, que causó al menos 224 muertos.
"Rezo por los difuntos, por sus familiares y por las personas desplazadas", declaró el Papa, mientras un nuevo tifón aún más violento, Fung-Wong, se acerca al archipiélago. Más de un millón de personas han sido evacuadas por precaución en las localidades más expuestas.