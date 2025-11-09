Aleteia
Ángelus: “El verdadero santuario de Dios es Cristo muerto y resucitado”

pope-leo-xiv-mass-saint-john-Lateran

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 09/11/25
León XIV explicó durante el Ángelus que la Iglesia está "llamada a ser la madre que cuida con solicitud de la fe y del camino de los cristianos dispersos por el mundo", por la conmemoración a la dedicación de Letrán

En este día en que se conmemora la dedicación de Letrán, la Iglesia de Roma está "llamada a ser la madre que cuida con solicitud de la fe y del camino de los cristianos dispersos por el mundo", explicó el papa León XIV durante su meditación del Ángelus del 9 de noviembre de 2025, pronunciada desde la ventana del palacio apostólico del Vaticano ante decenas de miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Pocos instantes después de la misa celebrada en la basílica de San Juan de Letrán, el Papa volvió sobre el significado de esta conmemoración litúrgica dedicada a la catedral de la diócesis de Roma.

Tags:
angeluspapa leon xivsanta sede
