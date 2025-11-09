Ángelus: “El verdadero santuario de Dios es Cristo muerto y resucitado”

En este día en que se conmemora la dedicación de Letrán, la Iglesia de Roma está "llamada a ser la madre que cuida con solicitud de la fe y del camino de los cristianos dispersos por el mundo", explicó el papa León XIV durante su meditación del Ángelus del 9 de noviembre de 2025, pronunciada desde la ventana del palacio apostólico del Vaticano ante decenas de miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Pocos instantes después de la misa celebrada en la basílica de San Juan de Letrán, el Papa volvió sobre el significado de esta conmemoración litúrgica dedicada a la catedral de la diócesis de Roma.
La basílica de Letrán "no es solo una obra de extraordinario valor histórico, artístico y religioso, sino que también representa el centro motor de la fe confiada y preservada por los apóstoles y de su transmisión a lo largo de la historia", explicó el obispo de Roma, señalando en particular que "la grandeza de este misterio" se expresa también a través de "las doce grandes estatuas de los apóstoles, primeros discípulos de Cristo y testigos del Evangelio", que se encuentran en la nave central.
Este edificio representa "más que un simple lugar, un espacio físico, una construcción hecha de piedras", sino que manifiesta el hecho de que "el verdadero santuario de Dios es Cristo muerto y resucitado". Cristo es, en efecto, "el único mediador de la salvación, el único Redentor", insistió León XIV, pocos días después de la publicación de un documento del dicasterio para la Doctrina de la Fe que rechazaba la atribución a María del calificativo de "corredentora".
"Somos la Iglesia de Cristo, su cuerpo, sus miembros llamados a difundir en el mundo su Evangelio de misericordia, consuelo y paz, a través de ese culto espiritual que debe resplandecer ante todo en nuestro testimonio de vida", explicó el Papa.
"Muy a menudo, las fragilidades y los errores de los cristianos, así como los numerosos clichés o prejuicios, nos impiden comprender la riqueza del misterio de la Iglesia", lamentó León XIV. Citando un pasaje del libro de Joseph Ratzinger Introducción al cristianismo, el pontífice explicó que la santidad de la Iglesia no reside en nuestros méritos, sino en "el don del Señor, nunca retirado", que sigue eligiendo "como receptáculo de su presencia, con un amor paradójico, incluso y precisamente las manos sucias de los hombres".