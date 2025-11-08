Tres santos que enseñaron la santidad en el siglo XX

No veían la educación como una carrera, sino como una vocación: una forma de atraer la mente humana hacia la verdad y el alma humana hacia Dios.

El siglo XX fue una época turbulenta, marcada por la guerra, la revolución y rápidos cambios culturales. Sin embargo, en medio del ruido de las ideologías y el auge del secularismo, unos pocos santos transformaron silenciosamente las aulas, las universidades y los corazones. Santa Edith Stein, San Pedro Poveda y San Alberto Hurtado consideraban la educación no como una carrera, sino como una vocación: una forma de atraer la mente humana hacia la verdad y el alma humana hacia Dios.

1 Santa Edith Stein: la filósofa que formó corazones

Nacida en el seno de una familia judía en Alemania en 1891, Edith Stein fue una brillante filósofa antes de su conversión al catolicismo. Discípula de Edmund Husserl y pionera de la fenomenología, se enfrentó a profundas cuestiones sobre el ser humano y la búsqueda del sentido.

Después de su bautismo, enseñó en una escuela dominicana para niñas y más tarde dio clases de pedagogía y cultura en la Universidad de Münster. Su convicción era simple pero radical: la educación auténtica debe unir el intelecto y el espíritu. Para Stein, la verdad no era abstracta, era personal, encarnada en Cristo.

Su valentía al enseñar bajo la opresión nazi y su martirio en Auschwitz en 1942 revelaron la lección que aprendió a lo largo de su vida: que el amor y la razón nunca son enemigos.

Santa Teresa Benedicta de la Cruz. PD

2 San Pedro Poveda: El maestro que creía en los maestros

Una generación mayor que Stein, el sacerdote español Pedro Poveda (1874-1936) fue testigo de una sociedad dividida entre la fe y la modernidad. Creía que el puente entre ambas era la educación.

Fundó la Asociación Teresiana y formó a mujeres laicas para que se convirtieran en maestras que llevaran los valores cristianos a las escuelas públicas. Su visión era profundamente moderna: promovía la educación de las mujeres, la colaboración entre el clero y los laicos y la santidad del trabajo ordinario.

Cuando estalló la Guerra Civil Española, Poveda siguió enseñando hasta su detención y martirio. En una ocasión escribió:

«La educación es la clave para transformar el mundo, pero solo cuando está arraigada en la fe».

Sus escuelas y centros de formación de profesores siguen prosperando hoy en día, demostrando silenciosamente que tenía razón.

Public domain

3 San Alberto Hurtado: el jesuita que enseñaba con el ejemplo

Al otro lado del Atlántico, el jesuita chileno Alberto Hurtado (1901-1952) se convirtió en uno de los grandes educadores y reformadores sociales de América Latina.

Profesor de pedagogía y religión en la Universidad Católica de Chile, enseñó a sus alumnos que el conocimiento debe estar al servicio del amor. Al ver la difícil situación de los pobres, fundó Hogar de Cristo, un movimiento que ofrecía refugio, dignidad y oportunidades a las personas sin hogar.

Su camioneta verde, con la que recorría Santiago para recoger a niños abandonados, se convirtió en un símbolo de la educación viva, la que cambia vidas, no solo mentes.

«Hay muchos que son buenos», escribió, «pero no arden. Y el mundo necesita fuego».

padrealbertohurtado.cl