La relación era conocida, pero aún no había sido explicada por la medicina. El descubrimiento, por parte de investigadores australianos, del papel protector de los linfocitos T CD8 en el tejido mamario permite comprender por qué la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama.
Es cierto que la relación ya se había establecido. En un informe publicado en junio de 2024, el Consejo Superior de Salud Pública afirmaba que «existen pruebas sólidas de que la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama en la madre».
«Si bien esta reducción es pequeña en comparación con la duración media de la lactancia por hijo y el número de hijos amamantados durante la vida de una mujer en edad fértil en los países de alto nivel económico, tiene un impacto significativo a nivel poblacional en el número de cánceres de mama evitados».
El papel de los linfocitos T CD8
Pero hasta ahora se desconocían las razones. En un estudio publicado el 20 de octubre en la revista Nature, investigadores australianos han puesto de manifiesto la relación entre la lactancia materna y la acumulación, en la glándula mamaria, de linfocitos T CD8, células esenciales para la inmunidad que protegen al organismo contra el desarrollo de tumores.
Al comparar las células inmunitarias de 260 mujeres, demostraron que el número de células protectoras era mayor en las mujeres que habían tenido al menos un hijo que en las que no lo habían tenido. Esta diferencia se observó incluso en aquellas que habían dado a luz hacía más de 30 años. Llegaron a la conclusión de que tener hijos y amamantarlos reducía el riesgo de cáncer de mama, en particular el cáncer de mama triple negativo.
Resultados del estudio
«Estos resultados arrojan nueva luz sobre cómo los antecedentes reproductivos influyen en la inmunidad mamaria, posicionando a las células T CD8 como mediadores clave de la protección asociada al embarazo y aportando nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento del cáncer de mama», se congratulan los autores del estudio.
Además de reducir el riesgo de cáncer de mama, la lactancia materna también se asocia con una reducción del riesgo de diabetes tipo 2 materna a lo largo de la vida, especialmente en mujeres con diabetes gestacional. «El efecto protector parece aumentar con la duración de la lactancia», destaca el informe del Consejo Superior de Salud Pública.