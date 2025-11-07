Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Qué significa que a un santo se le diga Magno?

Fátima Navarro - publicado el 07/11/25
¿Sabías que varios santos de la Iglesia católica han sido llamados “Magno” por su grandeza espiritual e intelectual?

A lo largo de la historia de la Iglesia católica, algunos santos han recibido el apelativo de “Magno” o “Grande”, un título honorífico que refleja la profunda huella que dejaron en la fe, la teología y la cultura cristiana. Este reconocimiento, más fruto del consenso y la veneración popular que de una declaración oficial, se ha reservado para figuras excepcionales cuya vida y obra trascendieron su tiempo.

En el Rito romano, nombres como san Gregorio Magno, san Alberto Magno o san Basilio el Grande evocan ejemplos de sabiduría, santidad y liderazgo espiritual que marcaron el rumbo de la Iglesia. Incluso en la era contemporánea, el papa san Juan Pablo II ha sido llamado por muchos “el Magno”, testimonio del impacto universal de su pontificado.

