Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) 3 Santos que dedicaron su vida a la confesión

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - publicado el 07/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Descubre el testimonio de grandes santos en quienes la misericordia de Dios se hizo visible y su gracia se derramó con fuerza en el encuentro sagrado de la confesión.

La confesión no es solo un acto de arrepentimiento, sino un encuentro profundo con el amor y la misericordia de Dios. En el silencio del confesionario, se libran las batallas más íntimas del alma y se experimenta el perdón que renueva y transforma. A lo largo de la historia, algunos santos han dedicado su vida entera a este ministerio, convirtiéndose en verdaderos testigos de la compasión divina. Entre ellos destacan tres hombres que, desde la humildad y el sacrificio, hicieron del confesionario su altar: el Padre Pío, el santo Cura de Ars y san Leopoldo Mandic.

Descubre el testimonio, de como la misericordia de Dios se hizo visible y tangible, recordándonos que no hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda perdonar.

(VIDEO) La confesión que marcó la vida de Sor Faustina
Te puede interesar :(VIDEO) La confesión que marcó la vida de Sor Faustina
El fotógrafo del Papa se despide discretamente
Te puede interesar :El fotógrafo del Papa se despide discretamente
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
confesionsacramentosantosvideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día