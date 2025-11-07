¿Se puede cambiar el nombre de confirmación más adelante?

A veces, en la adolescencia elegimos un nombre de confirmación que no refleja bien cómo madura nuestra espiritualidad cuando nos tomamos nuestra fe más en serio

En muchas partes del mundo existe la costumbre de elegir un nombre de confirmación, que el obispo local utiliza al administrar el sacramento. Esto suele implicar investigar sobre los santos hasta encontrar uno que consideres representativo de tu fe.

¿Hay alguna forma de «cambiar» tu nombre de confirmación más adelante?

Pero primero: ¿por qué elegir un nombre de confirmación?

Los nombres de confirmación no son una práctica universal, y se limitan en gran medida al mundo angloparlante. No son un elemento necesario del sacramento de la confirmación y millones de católicos han sido confirmados sin ningún «nombre de confirmación».

La práctica es devocional y tiene sus raíces en los numerosos casos que aparecen en la Biblia en los que una persona adopta o recibe un nuevo nombre tras una conversión o experiencia religiosa. San Pablo era conocido como «Saulo» y Abraham era «Abram».

En el mundo moderno, muchos hombres y mujeres adoptan un nombre religioso cuando ingresan en la vida religiosa como forma de significar su nueva identidad.

En este contexto, siendo la confirmación el sacramento final de la iniciación, tiene sentido que una persona adopte un nombre adicional o nuevo durante este rito.

¿Y qué pasa si el nombre ya no «encaja»?

Lo que ocurre en algunos casos es que una persona joven puede acabar eligiendo a un santo del que sabe muy poco, quizá solo porque le gusta cómo suena el nombre, o por alguna otra razón más superficial. Es posible que más adelante en la vida se arrepienta de la elección que hizo.

A veces, esto ocurre cuando la fe madura después de la confirmación y se siente más devoción por otro santo. Otras veces, simplemente se desea haber elegido otro santo como nombre de confirmación.

Obviamente, no se puede volver atrás en el tiempo para cambiar una decisión que se tomó. Si bien es cierto que en algunos lugares no se registra oficialmente el nombre de confirmación en un registro permanente, no se puede cambiar el nombre que pronunció el obispo cuando le ungió con aceite.

Pero es el sacramento de la confirmación en sí mismo, y no el nombre, lo que deja una huella permanente en tu alma, tal y como explica el Catecismo de la Iglesia Católica:

Mediante esta unción, el confirmando recibe la «marca», el sello del Espíritu Santo. Un sello es un símbolo de una persona, un signo de autoridad personal o de propiedad de un objeto. Por eso, los soldados eran marcados con el sello de su jefe y los esclavos con el de su amo. Un sello autentifica un acto o documento jurídico y, en ocasiones, lo hace secreto (CEC 1295).

En algunos lugares, el nombre de confirmación se convierte en el segundo nombre legal de una persona. Técnicamente, esto es algo que se podría haber cambiado legalmente, pero aún así no cambia el hecho histórico de que el obispo utilizara ese nombre en la confirmación.

Básicamente, si nos decepciona el nombre o el santo que elegimos en la confirmación, no podemos «deshacer» un sacramento y volver a hacerlo con un nuevo nombre.

Pero eso no es todo...

Al mismo tiempo, no hay necesidad de estresarse por una decisión pasada. En cambio, pensemos seriamente en elegir un nuevo santo «patrón» que se adapte mejor a nuestra situación actual en la vida.

No hay límite en el número de santos patronos que una persona puede tener, y los santos en el cielo no compiten entre sí. No se entristecen cuando las personas eligen a otros santos como patronos personales. Probablemente, en este caso, ¡cuantos más, mejor!

Podemos seguir invocando al santo que elegimos en nuestra confirmación, aunque no nos «guste» tanto como otros santos. Ese santo seguirá deseando que tengamos éxito, aunque no nos sintamos cercanos a él más adelante en la vida.