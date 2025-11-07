¿Cuál es el verdadero sentido del noviazgo? En los últimos días, la idea de tener novio ha comenzado a considerarse algo vergonzoso o anticuado. Por eso, las Buscaminas nos explican el auténtico significado de esta etapa

Ciertas mujeres prefieren no tener novio porque rompe con el esquema de ser independientes y no quieren girar todo su mundo por tener una pareja. O, las que sí tienen novio, ocultan sus noviazgos en redes sociales por el miedo a perder seguidores … al menos así lo menciona la revista Vogue en uno de sus últimos artículos.

Estas afirmaciones han generado controversia en los últimos días, por lo que Aleteia consultó a las Buscaminas, productora de contenido educativo, para profundizar en este tema.

El noviazgo: una etapa en ataque

Vogue menciona que las mujeres no quieren caer en la trampa del “boyfriend land”, que es el hecho de que su vida sea alrededor de la del novio. Sin embargo, esta afirmación solo resta el verdadero sentido de lo que se vive en esta etapa, “un periodo para evaluar qué tan compatibles son las dos personas para construir un proyecto a futuro”, según las Buscaminas.

En cambio, en el artículo no se mencionan los noviazgos estables y duraderos, sino que se nos presentan los amores líquidos —término acuñado por el sociólogo Zygmunt Bauman—, que se definen por ser débiles, así como desechables. Y que se están traduciendo a las redes sociales.

“La cultura digital ha convertido la idea de autonomía en un espectáculo que debe ser constantemente exhibido, validado y actualizado. Tener novio amenaza esa ‘marca personal’ ligada a la independencia radical que se valora tanto hoy en día en las mujeres”.

Incluso, algunas que deciden tener novio, a la hora de subir fotos o videos de su pareja en redes, se lo piensan dos veces. No quieren que se les conozca como “la novia de”, porque han creado esta “imagen aspiracional” de alguien soltera, que al mostrar su relación, puede llegar a alterarse y reducir esa “intriga”.

Realmente es algo preocupante que una persona caiga en esta trampa, porque deja de darle sentido al noviazgo. Así lo mencionaron las Buscaminas: “cuando se evita mostrar a la pareja por miedo a perder seguidores, el amor se subordina a la lógica de la atención y la pareja al branding personal”.

Además de que estos comportamientos empiezan a afectar la relación de pareja, porque si se decide ocultarla por miedo al que dirán, es dejar que un tercero tome las decisiones que solo incumben a dos. Hay mujeres que en un año de relación solo subieron una foto con sus novios, por la idea de que también si llegan a terminar la relación, al menos no hubo tanta exposición.

¿Es de conservadores tener un noviazgo?

En el mismo artículo se mencionó que hasta tener un noviazgo en 2025 podría ser considerado “conservador” o “ loser-ish” (un poco perdedor). Esto indica que “las relaciones se han politizado, incluso en la vida privada, desligándolas de la experiencia humana auténtica”.

Este es un pensamiento que ha ganado peso en las generaciones más jóvenes, en donde el ‘yo’ es más importante que construir un futuro con otra persona. Por eso, se les desacredita de forma pública, haciendo ver al noviazgo como algo anticuado que ya no se alinea a la forma actual de vivir de la mujer.

Este tipo de escritos reflejan una crisis en nuestra sociedad, una en donde las mujeres piensan que no pueden tener un noviazgo y seguir creciendo integralmente. Pero, la realidad es que vivir esta etapa no es un acto político, ni algo sobrevalorado. Es una invitación a crecer en virtudes de amor y de aprender a ser un equipo. Es momento de recuperar el verdadero sentido del noviazgo y fomentar esa capacidad de amar.