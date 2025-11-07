En un mensaje en vídeo dirigido a la VII Conferencia Nacional Italiana sobre Adicciones, León XIV advirtió sobre las nuevas formas de adicción generadas por "el uso creciente de Internet", el 7 de noviembre de 2025. Ante el Consejo de Ministros reunido en el Palacio Chigi, denunció una "decadencia social de los valores" que afecta a las generaciones jóvenes, y pidió a las familias y a las instituciones que restablezcan en sus hogares el sentido moral y la confianza en sí mismos.
En un vídeo de unos cinco minutos difundido ante los ministros de la península, el Papa expresó su preocupación por las nuevas formas de adicción que se han sumado a las drogas y el alcohol, debido al "uso creciente de Internet, los ordenadores y los teléfonos inteligentes". Mencionó el juego compulsivo, las apuestas, la pornografía y "la presencia casi constante en las plataformas del mundo digital".
Ante el Gobierno italiano, el jefe de la Iglesia católica diagnosticó una "decadencia social de los valores y los referentes positivos", especialmente entre los adolescentes y los jóvenes. Hoy en día, muchos jóvenes "ya no distinguen el bien del mal y no tienen sentido de los límites morales", y "no se les anima a luchar por una existencia recta y hermosa", ha añadido.
León XIV animó a los padres y a las instituciones educativas a "inspirar valores espirituales y morales a las generaciones jóvenes". En cuanto a las instituciones estatales, expresó su deseo de que se aplicara "una política de prevención del malestar de los jóvenes". Esta política debe basarse en "las oportunidades laborales, la educación, el deporte, una vida sana y la dimensión espiritual de la existencia".
En su mensaje, el Papa instó en particular a "reforzar la autoestima de las nuevas generaciones», para contrarrestar su sentimiento de inseguridad ante el futuro y su inestabilidad emocional. Recomendó ofrecerles «una presencia atenta y solidaria" para ayudarles a convertirse en personas "responsables".