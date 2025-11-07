El crucifijo de Santa María Novella que cambió el arte

Era la primera vez que la gente veía a Cristo representado en el arte como un ser humano real en la cruz. Aquí te mostramos la hermosa obra de Giotto da Bordone

Durante la mayor parte de la Edad Media, las pinturas religiosas en Italia siguieron un estilo influenciado por el arte bizantino. Los sujetos se representaban de frente, sobre un fondo liso, a menudo con un halo dorado y con rasgos bidimensionales poco realistas.

De hecho, el realismo no era precisamente el objetivo de estas obras de arte. Los artistas bizantinos se centraban en crear iconos que sirvieran de puente hacia lo divino. Los iconos se consideraban principalmente representaciones altamente simbólicas de las figuras religiosas que representaban. La creación de pinturas «simbólicas» de Cristo, la Virgen María y los santos era la norma aceptada en la pintura italiana hasta el siglo XIII. Fue entonces cuando el pintor florentino Giotto da Bordone (1267-1337) lo cambió todo.

Las obras de Giotto

Por primera vez, Giotto creó obras de arte religiosas que transmitían temas reales y humanos en lugares reales y físicos. Esto supuso una revolución total en la cultura visual. De entre las innovadoras obras del maestro italiano, quizá ninguna sea más revolucionaria que el cuadro en forma de crucifijo «Cristo en la cruz», terminado para la iglesia de Santa María Novella en 1234.

A través de este cuadro, colgado frente al altar de la iglesia, los espectadores vieron por primera vez a un ser humano real sufriendo en la cruz. El Cristo de Giotto, que ya no era «solo» un símbolo, tiene un realismo y un dramatismo sin precedentes, lo que crea una profunda conexión emocional.

Su arte en las ordenes religiosas

Como explica el historiador de arte Cristian Camanzi en su blog Artesplorando, Giotto acababa de terminar una serie de frescos para la orden franciscana en Asís. Tanto los franciscanos como los dominicos, órdenes recién fundadas en aquella época, se centraban en Cristo en su plena humanidad.

Estas ideas influyeron profundamente en Giotto, quien más tarde trasladó esta visión del mundo a su vocabulario visual. Nunca antes en la historia del arte se había representado la humanidad de Cristo de una manera tan sincera y conmovedora, explica Camazi.

Aquí, Giotto representa el cuerpo de Cristo con una plasticidad tridimensional que transmite una profunda sensación de realismo. Casi podemos sentir la fuerza de la gravedad pesando sobre su cabeza, manos y pies. El cuerpo de Cristo adopta un arco natural que lo distingue de las curvas antinaturales que habían adoptado anteriormente Cimabue y otros pintores toscanos.

La sangre que brota de una herida en la costilla añade intensidad a la escena. Las rocas al pie de la cruz son una referencia visual al Monte Calvario. Una vez más, Giotto no se centra en una versión «idealizada» de la crucifixión, sino en la experiencia humana real que tuvo lugar en un lugar real. Debido a este profundo alejamiento del canon pictórico anterior, los historiadores del arte consideran las obras de Giotto (incluido el crucifijo de Santa Maria Novella) como el punto de partida oficial de la pintura europea moderna.

Un arte innovador

La innovación pictórica de Giotto, conocida como el «arquetipo del Cristo sufriente», se extendió posteriormente a otras partes de Italia central y se convirtió en el canon estándar para representar la crucifixión durante la segunda mitad del siglo XIV.

Giotto, ahora conocido como el «padre» de la pintura moderna europea, tuvo tal impacto en su época que Dante Alighieri, contemporáneo suyo, lo incluyó en la Divina Comedia como el pintor que superó a Cimabue en talento y fama. Su realismo y su atención a la experiencia humana allanaron el camino para la pintura humanista del Renacimiento que surgió en los siglos siguientes. Como señala Camazni, solo con Giotto Cristo «realmente murió» en el crucifijo.