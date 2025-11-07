«Cuando vi al papa montado a caballo, supe qué quería hacer»

Andrzej Michalski, criador de caballos árabes, cuenta a Aleteia el extraordinario gesto que ha conmovido a personas de todo el mundo al ver al papa en caballo

La reunión debía durar seis minutos, pero se convirtió en una conversación de media hora llena de alegría. El papa León XIV recibió de un criador polaco un caballo blanco de pura sangre árabe. El señor Andrzej Michalski recuerda cómo surgió la idea, cómo fue la reunión con el Santo Padre y por qué este obsequio resultó ser mucho más que un simple regalo.

«Cuando vi al Papa a caballo, supe inmediatamente lo que quería hacer»

Aleteia: ¿Cómo surgió la idea de regalarle un caballo al Papa? ¿Fue una decisión espontánea o fue algo que maduró en su mente durante mucho tiempo?

Andrzej Michalski: Bueno... fue algo muy natural. Cuando vi la retransmisión del cónclave y anunciaron la elección del nuevo Papa, mostraron fotos suyas en Perú, montando a caballo, sonriente, con esa luz en los ojos. Entonces pensé: este es un hombre que entiende de caballos.

Fui al establo y miré a mi caballo blanco, o más bien, para ser exactos, mi caballo árabe gris. Pensé que encajaría perfectamente con la sotana blanca, con la mitra. Y, sobre todo, con un hombre capaz de apreciar la elegancia de los caballos.

Decidí inmediatamente que iba a probar esa idea. Con la ayuda de amigos y algunas personas bienintencionadas, conseguí llegar a la Casa Papal. Allí le preguntaron al Santo Padre si aceptaría tal regalo. Él respondió con alegría: ¡Sí!

«La reunión, que debía durar seis minutos, se prolongó casi media hora».

AFP

¿Cómo fue el momento de la entrega del caballo?

Partimos de Kołobrzeg hacia Roma, un largo viaje con dos pernoctaciones en el camino. Íbamos a estar con el Santo Padre solo seis minutos. Sin embargo, la conversación y toda la reunión duraron casi treinta. Fue algo extraordinario.

El Papa estaba relajado, sonriente. Se notaba que le habíamos hecho realmente feliz. Presenté a mi delegación: el profesor Durlik, el señor y la señora Klein, la señora Teresa, rectora y fundadora de la universidad, la alcaldesa de Kołobrzeg, así como mi hijo y mi nieto. En total, quince personas. El Santo Padre condujo el caballo con extraordinaria elegancia. Se notaba que no le daba miedo los animales, que para él era algo natural.

Sinceramente, si le hubiéramos entregado el caballo al papa Francisco o al papa Benedicto XVI, seguramente solo lo habrían acariciado. Pero León XIV tomó las riendas de inmediato, como un auténtico jinete. El caballo se comportó de manera ejemplar, como si supiera que era un momento especial.

«El caballo, el papa y yo: enseguida encontramos un ritmo común».

¿Cómo eligió precisamente este caballo, Proton?

Estaba dudando entre dos caballos: un frisón y un árabe. Los frisones son animales hermosos y poderosos, negros como la noche, pero pensé que tal vez serían demasiado corpulentos para el Papa. Y los árabes... son una clase aparte. Elegancia innata, ligereza de movimientos, orgullo, mirada. Proton tiene ese algo especial, ese brillo. Y, lo más importante, tiene buen carácter.

Cuando vi cómo lo guiaba el Papa, supe que había sido la elección correcta. Se notaba que había complicidad entre ellos. Como si el caballo supiera de inmediato que era su nuevo amo.

«No es un semental, es un caballo castrado. Y tiene un nombre que permanecerá para siempre».

Muchos periodistas escribieron que el Papa había recibido un semental. Sin embargo, eso no es cierto, ¿verdad?



Sí, hay que aclarar algo: Proton es un caballo castrado, no un semental. Esto es importante, porque los caballos castrados son más tranquilos y equilibrados. Son perfectos para un lugar como Castel Gandolfo.

No le cambiamos el nombre, siempre se queda con el que le dieron al nacer. Proton proviene de una hermosa línea. Su madre era de Janów, su padre de Estados Unidos y su abuela de Jordania. Janów Podlaski es, por cierto, la joya de la cría polaca, famosa en todo el mundo. Compré a Proton cuando era un potro de un año y medio. Desde el principio había algo especial en él.

«Este caballo se quedó en Roma, pero su corazón sigue estando un poco en Polonia».

AFP

¿Qué significó ese gesto para usted personalmente?

Sabe, fue algo más que un regalo. Quería alegrar al Papa, pero también dejar una parte de Polonia en el Vaticano. Al principio pensé que quizá el Santo Padre solo bendeciría al caballo y querría que volviera con nosotros, pero no fue así. Proton se quedó en Castel Gandolfo. Allí le esperaban un precioso prado y un establo, y el director de los jardines estaba encantado.

Espero que el Papa realmente pueda disfrutar de un momento de descanso con él. De todos modos, los caballos son la mejor terapia: uno se calma y respira más profundamente cuando está con ellos. Quién sabe, tal vez Proton ayude al Santo Padre a descansar después de unos días difíciles.

«Desde la elección de Juan Pablo II no ha habido tanto interés por Polonia».

¿Cómo reaccionó el mundo de los criadores?

Muy positivamente. Todos nos sentimos orgullosos de que fuera un caballo polaco el que llegara al Papa. El padre Paweł, de Radio Vaticano, nos mostró las estadísticas y dijo que desde el cónclave de Juan Pablo II no había habido tanto interés por Polonia. Los medios de comunicación de todo el mundo escribieron sobre ello, desde Florida hasta Chicago y Nueva York. Es realmente una gran promoción para Polonia y nuestra equitación.

Muchas gracias, ha sido un placer hablar con usted.