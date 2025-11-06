Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Puede alguien que ha cometido un pecado grave muchas veces, seguir acercándose a Dios? – Preguntas al Padre

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - publicado el 06/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El Padre Daniel Trujillo nos responde si realmente alguien puede haber cometido un pecado tan grave o repetido tantas veces que ya no pueda acercarse a Dios.

A lo largo de la vida, todos los seres humanos experimentan caídas, errores y momentos en los que se alejan de Dios. Sin embargo, el mensaje central del Evangelio es profundamente esperanzador: no existe pecado tan grande que supere la misericordia divina. Dios, en su amor infinito, siempre ofrece una nueva oportunidad a quien se arrepiente sinceramente y desea volver a Él.

La fe católica enseña que la gracia de Dios es inagotable, y que el perdón no tiene límites cuando el corazón se abre con humildad y contrición.

(VIDEO) ¿Cómo surgió el Padrenuestro? &#8211; Preguntas al Padre
Te puede interesar :(VIDEO) ¿Cómo surgió el Padrenuestro? – Preguntas al Padre
El confesionario: parte esencial del ministerio sacerdotal
Te puede interesar :El confesionario: parte esencial del ministerio sacerdotal
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
confesionpadressacramentovideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día