A lo largo de la vida, todos los seres humanos experimentan caídas, errores y momentos en los que se alejan de Dios. Sin embargo, el mensaje central del Evangelio es profundamente esperanzador: no existe pecado tan grande que supere la misericordia divina. Dios, en su amor infinito, siempre ofrece una nueva oportunidad a quien se arrepiente sinceramente y desea volver a Él.
La fe católica enseña que la gracia de Dios es inagotable, y que el perdón no tiene límites cuando el corazón se abre con humildad y contrición.